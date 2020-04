Οικονομία

Πετρέλαιο: “καίγεται” και το μπρεντ λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά τα μηνύματα για την αγορά του “μαύρου χρυσού”...

Νέες σκηνές πανικού επικρατούν στην αγορά πετρελαίου, μετά την σχετική ηρεμία. Οι επενδυτές βάζουν τώρα στο στόχαστρό τους το μπρεντ, το δημοφιλέστερο πετρελαϊκό συμβόλαιο στον πλανήτη «καίγοντας» σχεδόν το 1/3 της αξίας του.

Η τιμή του έκανε βουτιά 28% στα 18,31 δολάρια το βαρέλι τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002. Οι απώλειες έχουν περιοριστεί ελαφρώς, στο 20%, με την τιμή να υπερβαίνει οριακά και πάλι το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 20 δολαρίων. Ωστόσο τα μηνύματα για την αγορά πετρελαίου είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά.

Η χθεσινή πρωτοφανής βουτιά του αμερικανικού αργού (παράδοσης Μαΐου) όχι απλά υπό το μηδέν, αλλά έως και τα -40 δολάρια το βαρέλι- που έδειξε ότι οι παραγωγοί και traders είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβά τους πελάτες τους για να τους απαλλάξουν από το αργό, που έχουν στα χέρια τους- έδειξε ότι έχουμε να κάνουμε με μία βίαιη ανατροπή του τοπίου. Το μεγάλο αγκάθι είναι βεβαίως η αποθήκευση. Με την ζήτηση να έχει βυθιστεί, τα αποθέματα φουσκώνουν επικίνδυνα και η αποθήκευσή του γίνεται δύσκολη και εξαιρετικά δαπανηρή.

Το συμβόλαιο παράδοσης Μαΐου του αμερικανικού αργού, λίγο πριν την λήξη του, κινείται και πάλι σε αρνητικό έδαφος, στα -8 δολάρια. Το συμβόλαιο Ιουνίου με βουτιά 41% διαμορφώνεται στα 11,95 δολάρια το βαρέλι.