Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 156 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Προβληματισμός για το νεαρότερο θύμα του COVID-19 στη χώρα μας. Πόσοι είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

156 νέα κρούσματα COVID-19 καταγράφηκαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. Τα 150 από αυτά προέρχονται από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κρανίδι.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 2.401, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. Το 24% των κρουσμάτων σχετίζεται με κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό και το 46% με άλλο γνωστό κρούσμα.

59 συμπολίτες μας (43 άνδρες και 16 γυναίκες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη.

46 ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο από ΜΕΘ.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, κατέληξαν 5 ασθενείς με COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων στη χώρα μας σε 121 (89 άνδρες και 32 γυναίκες). Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων ήταν τα 74 έτη και το 91% εξ αυτών είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Μεταξύ των πέντε ασθενών που έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο είναι και ένας 35χρονος, το νεαρότερο θύμα κορονοϊού στην Ελλάδα, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί εργαστηριακά 55.666 δείγματα