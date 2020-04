Πολιτική

Μητσοτάκης – Σαρλ Μισέλ: Τηλεδιάσκεψη για κορονοϊό και Τουρκία

Συζήτηση ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ είχαν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τον κ. Michel τις διεργασίες εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και κοινών παρεμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών».

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς και ζήτησε οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες να επεξεργαστούν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εξομάλυνση των μεταφορών και της τουριστικής δραστηριότητας.

Οπως επισήμαναν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε, επίσης, με τον Πρόεδρο Michel την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».