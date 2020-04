Κοινωνία

Τα στάδια επαναλειτουργίας των δικαστηρίων

Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης με τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων.

Με τις διαδικασίες των συναινετικών προσημειώσεων στα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία και τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων στα Πρωτοδικεία ξεκινά η μερική άρση της αναστολής των δικαστικών εργασιών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην σημερινή τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων.

Παράλληλα, ο Υπουργός υποστήριξε πως για την ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού η διαδικασία συναινετικών προσημειώσεων θα γίνεται μέσω των γραμματειών χωρίς τη συμμετοχή διαδίκων, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η 27η Απριλίου 2020 ως η ημέρα έναρξης λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων, έμμισθων και άμισθων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης περιέγραψε επιπλέον τα στάδια της σταδιακής άρσης της αναστολής των δικαστικών εργασιών, στις οποίες η δεύτερη φάση θα αφορά πιθανότατα τις διαδικασίες, ειδικές και τακτικές, με δήλωση, χωρίς την συμμετοχή των διαδίκων. Ο Υπουργός διευκρίνισε μάλιστα πως το χρονοδιάγραμμα για την άρση των περιορισμών θα εκπονείται σε συνεργασία με την ειδική ομάδα λοιμωξιολόγων και επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και θα δημοσιοποιείται εγκαίρως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχετικά με το αίτημα των δικηγορικών συλλόγων για αναστολή της υποχρεωτικής υπαγωγής υποθέσεων στη διαμεσολάβηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνώρισε πως χρειάζεται πιθανώς αναστολή της σχετικής προθεσμίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως οποιαδήποτε παράταση της σχετικής προθεσμίας θα αφορά ενδεχομένως μόνο μερικές ημέρες και θα έχει αμιγώς προσωρινό χαρακτήρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στις γραμματείες των δικαστηρίων.

Ο Υπουργός ενημέρωσε παράλληλα για τις δράσεις του Υπουργείου στο πεδίο της ψηφιακής δικαιοσύνης και διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούνται με γοργούς ρυθμούς για την ένταξη πιστοποιητικών των δικαστικών υπηρεσιών στη διαδικτυακή πλατφόρμα gov.gr. Ενημέρωσε δε για την πορεία υλοποίησης του έργου διάθεσης ηλεκτρονικών υπογραφών στους δικηγόρους.

Αναφορικά με την επέκταση του δικαστικού έτους, ο Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για «κυβερνητική απόφαση» για την αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης, που προκύπτει από τον αυξημένο όγκο που προκάλεσε η αναστολή των δικαστικών εργασιών.