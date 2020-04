Κοινωνία

Υγειονομικό υλικό προστασίας και αντισηπτικά στους ομογενείς της Β. Ηπείρου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προσφορά από την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ.

Υγειονομικό υλικό και αντισηπτικές συσκευασίες για την προστασία των ομογενών της Β. Ηπείρου, προσέφερε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του γενικού πρόξενου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, Λ. Κακίση, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου, αρμόδιο για ζητήματα των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, Α. Κούρτη, αλλά και του πρώην βουλευτή και προέδρου της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων στο Αλβανικό Μέτωπο, Γ. Σούρλα.

Ειδικότερα, δόθηκαν 14.000 μάσκες, 10.000 γάντια και 600 συσκευασίες αντισηπτικού υλικού, τα οποία μέσω του γενικού προξενείου θα διανεμηθούν σε ομογενείς της Β. Ηπείρου που κατοικούν στο Αργυρόκαστρο, στους Αγίους Σαράντα και στη Χειμάρρα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντησή του στα γραφεία της Περιφέρειας, με «ανθρώπους οι οποίοι έμπρακτα στηρίζουν τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και συμβάλλουν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κάλυψη των αναγκών τους». Έχουμε αποδείξει διαχρονικά, πρόσθεσε, ότι στηρίζουμε τα αδέρφια μας τους Βορειοηπειρώτες, και στην παρούσα συγκυρία ήταν καθήκον μας να συνδράμουμε για την καλύτερη προστασία τους από την πανδημία. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε ο κ. Πατούλης, προγραμματίζουν δράσεις για τους ομογενείς Βορειοηπειρώτες, με έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με την προάσπιση της υγείας. «Παραμένουμε στο πλευρό τους και θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν» διαβεβαίωσε.

Από την πλευρά του, ο Α. Κούρτης ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση της Περιφέρειας και ο γεν. πρόξενος της Ελλάδας, Λ. Κακίσης, συνεχάρη τον κ. Πατούλη για την πρωτοβουλία να προσφέρει βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη εποχή. και επεσήμανε τη διαχρονική στήριξή του στο βορειοηπειρωτικό λαό.

Τέλος, ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη εξέφρασαν, τόσο ο πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών, Χ. Καραθάνος, όσο και η καθηγήτρια στο Διδασκαλείο του ΕΚΠΑ, Α. Ρόντου, που παρέστη στη συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως μεταξύ της Περιφέρειας και των ομογενών Βορειοηπειρωτών έχει χτιστεί μία δυνατή γέφυρα επικοινωνίας και αλληλεγγύης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και μία άοκνη προσπάθεια έμπρακτης συμπαράστασης.