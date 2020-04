Κόσμος

Κορονοϊός – Τουρκία: Επιστροφή στην κανονικότητα μετά το Ραμαζάνι

Η καμπύλη της επιδημίας "ισιώνει" και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα, ενημέρωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Η καμπύλη της επιδημίας "ισιώνει" και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα πιο αυστηρά μέτρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και εφόσον τηρηθούν τα μέτρα, μετά το Μπαϊράμι ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στη χώρα μας, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του

Μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος Ερντογάν προέβη στις ακόλουθες σημαντικές δηλώσεις απευθυνόμενος στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

"Η πανδημία που είναι βασικά ένα υγειονομικό πρόβλημα μετατράπηκε στην μεγαλύτερη κρίση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από την άποψη των οικονομικών επιπτώσεων. Ιδιαίτερα η απόγνωση που έχουν βιώσει οι ανεπτυγμένες χώρες ενόψει μια τόσο βαθιάς κρίσης οδήγησε αναγκαστικά στην αλλαγή όλων των προβλέψεων που αφορούν στο μέλλον. Όπως ήταν φυσικό η Τουρκία δεν θα μπορούσε να παραμείνει εκτός αυτής της διαδικασίας με το να είναι γείτονας χωρών όπως το σύνολο της Ευρώπης και το Ιράν όπου το πλήγμα της πανδημίας ήταν βαρύ.

Αλλά η διαφορά μας από άλλες χώρες είναι τόσο το γεγονός ότι έχουμε μια ισχυρή υποδομή στον τομέα της υγείας όσο και το ότι προχωρήσαμε στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων σε έγκαιρο χρόνο. Σε αυτή τη φάση, βλέπουμε ότι είμαστε σε θέση να ισιώσουμε την καμπύλη της επιδημίας. Με το θέλημα του Αλλάχ, έχουμε σκοπό η χώρα μας να περάσει στη φάση της κανονικότητας μετά την εορτή του Μπαϊραμιού, αφού τηρήσουμε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο τα μέτρα που έχουμε λάβει, κατά τον μήνα του Ραμαζανιού. Είναι επίσης σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για καινούργιες καταστάσεις στην περιοχή μας και στην ανθρωπότητα μετά την πανδημία, πέρα από τον αγώνα κατά της ίδιας της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης του υπουργικού συμβουλίου κάναμε τις αναγκαίες προειδοποιήσεις σε όλους τους φίλους μας υπουργούς σχετικά με αυτό το θέμα. Η Τουρκία έχει την ευκαιρία να πάρει κεντρική θέση σε μια παγκόσμια διαδικασία αναδιάρθρωσης για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία πρέπει να ετοιμαστούμε πνευματικά και σωματικά. Είναι αναγκαίο τόσο για την δική μας πολιτική ατζέντα όσο και για τις προσδοκίες του έθνους μας, ως κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης να κάνουμε αυστηρή προετοιμασία. Το κόμμα μας θα γίνει η ατμομηχανή αυτής της διαδικασίας στη νέα αυτή περίοδο όπως έκανε τα τελευταία δέκα οχτώ χρόνια".