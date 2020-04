Πολιτική

“Αερομαχίες” με οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο

Μπαράζ παραβιάσεων από τους Τούρκους στον αέρα του Αρχιπελάγους...

“Μία από τα ίδια” οι Τούρκοι στο Αιγαίο...

Επτά τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 36 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου , την Τρίτη, σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν και δύο εικονικές αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά. .

Τα τουρκικά αεροσκάφη, τέσσερα F-16 - τα 2 οπλισμένα-, δύο CN-235 και ένα ελικόπτερο, προέβησαν επίσης σε πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Οι ιπτάμενοι... “εισβολείς” αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.