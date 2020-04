Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση σε κρούσματα και θανάτους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στις 4 Μαΐου οι αποφάσεις για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων...

Σε σταδιακή χαλάρωση του lockdown από τις 4 Μαΐου προσανατολίζεται η Ιταλία, αν και τα βήματα θα γίνουν με μεγάλη προσοχή, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζιουζέπε Κόντε. Παράλληλα, δεσμεύθηκε για πρόσθετα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων επιχειρήσεων, ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ.

Τα σχέδια για μερική άρση των περιοριστικών μέτρων ανακοινώνονται παρά την αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, με τις ιταλικές αρχές να ανακοινώνουν 534 νέους θανάτους σήμερα, από 454 την προηγούμενη ημέρα και 2.729 νέα περιστατικά, από 2.256 της Δευτέρας.

Το lockdown έχει βυθίσει στην ύφεση την ιταλική οικονομία -με προβλέψεις για 8% συρρίκνωση του ΑΕΠ- με τον πρωθυπουργό Κόντε να προαναγγέλλει ότι η κυβέρνηση της Ρώμης θα αναγγείλει στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχέδια για σταδιακή άρση των περιορισμών.

«Μακάρι να μπορούσα να πω: Ας ανοίξουμε τα πάντα αμέσως... αλλά μια τέτοια απόφαση θα ήταν ανεύθυνη», δήλωσε ο κ. Κόντε σε ανάρτησή του στο Facebook.

O Ιταλός πρωθυπουργός υποσχέθηκε «ένα σοβαρό, επιστημονικό σχέδιο» που θα περιλαμβάνει την επαναξιολόγηση στα μοντέλα μεταφορών, ώστε να έχουν οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με ασφάλεια, καθώς και νέους επιχειρηματικούς κανόνες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιες επιχειρήσεις θα ανοίξουν πρώτες ή ποιοι περιορισμοί μετακινήσεων θα παραμείνουν σε ισχύ.

Σε ομιλία του στο ιταλικό Κοινοβούλιο, υποσχέθηκε πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης έως τα τέλη του Απριλίους, ύψους 50 δισ. ευρώ, πέραν του πακέτου των 25 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η Ιταλία θρηνεί συνολικά 24.648 νεκρούς, το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 183.957, ο τρίτος υψηλότερος μετά τις ΗΠΑ και την Ισπανία.