Κορονοϊός: Η “επόμενη μέρα” έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (βίντεο)

Στη Δανία άνοιξαν μικρά καταστήματα και νηπιαγωγεία. Στη Γερμανία επέστρεψαν στις τάξεις οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και στην Αυστρία άνοιξαν εστιατόρια.