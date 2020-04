Υγεία - Περιβάλλον

Πώς θα είναι η “επόμενη ημέρα” μετά την πανδημία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ακόμη και μετά την άρση των μέτρων, η ζωή μας δεν θα επιστρέψει στους ρυθμούς πριν από τον κορονοϊό, τονίζουν οι επιστήμονες.