Αθλητικά

Προτροπή της UEFA για ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων

Την ερχόμενη Πέμπτη οι αποφάσεις στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής...

Η UEFA είχε σήμερα επικοινωνία, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τις 55 Εθνικές Ομοσπονδίες-μέλη της, τις οποίες ενημέρωσε σχετικά με τις επιλογές που εξετάζονται από τις δύο ομάδες εργασίας που συστάθηκαν στα μέσα Μαρτίου.

Παρουσιάστηκε ένα πλήθος επιλογών σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα, τόσο όσον αφορά τους αγώνες σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όσο και τους αγώνες σε επίπεδο διασυλλογικών διοργανώσεων.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της χρηματοδότησης των Εθνικών Ομοσπονδιών μέσω του προγράμματος UEFA HatTrick, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την υλοποίηση των καταβολών προς τις ομοσπονδίες-μέλη όπως αυτές είχαν προγραμματιστεί.

Έγινε έντονη σύσταση για την ολοκλήρωση των εγχώριων πρωταθλημάτων της Α' κατηγορίας, καθώς και των διοργανώσεων του Κυπέλλου, ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο πρωτάθλημα δεν ολοκληρωθεί, θα εξεταστούν ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν εκπονηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τυχόν αποφάσεις όσον αφορά τα παραπάνω, θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA την προσεχή Πέμπτη.