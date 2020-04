Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1: Μακρά και επίπονη διαδικασία η άρση των μέτρων (βίντεο)

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας τόνισε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για διασπορά κορονοϊού στον τοπικό πληθυσμό της Αργολίδας.