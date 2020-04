Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Το “υγειονομικό διαβατήριο” πιθανή λύση για τον τουρισμό (βίντεο)

Ο Υπουργός Τουρισμού μιλά για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο και για τις τελευταίες προβλέψεις των ειδικών.

Για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στον τουρισμό, για τα πιθανά σενάρια και τις εκτιμήσεις των ειδικών μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο υπουργός Τουρισμούς Χάρης Θεοχάρης.

Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης το "υγειονομικό διαβατήριο" για τους τουρίστες θα μπορούσε να είναι μια λύση για τον τουρισμό, ενώ όπως είπε θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τα γρήγορα τεστ τα οποία αναμένονται σε λίγο διάστημα.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι λειτουργικές απαιτήσεις για ξενοδοχεία, παραλίες,εστιατόρια κλπ εξετάζονται από τους ανθρώπους του ΕΟΔΥ.

Ο κ. Θεοχάρης πάντως τόνισε ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε σε διαφορετικούς κανόνες, αλλά δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικοί από το να πάμε διακοπές, όπως είπε.

Σχετικά με τον εσωτερικό τουρισμό ο υπουργός σημείωσε ότι θα μπορούσε να παίξει πολλαπλό ρόλο, ενώ όπως είπε επεξεργάζονται ειδικά προγράμματα, όπως αυτά του ΕΟΤ και του κοινωνικού τουρισμού, για να κινηθεί ο τουρισμός.7

Υπογράμμισε ακόμα ότι τα σενάρια είναι όλο και πιο δύσκολα, καθώς η Ευρώπη δεν έχει βρει έναν τρόπο για το πως θα ανοίξουν οι "πόρτες" του τουρισμού, ωστόσο σημείωσε ότι εμείς "βλέπουμε ένα φως για το πότε θα ανοίξουμε τις πόρτες". Τέλος ανέφερε ότι το κακό σενάριο δείχνει περίπου 50% πτώση.