Κορονοϊός: Εμβόλιο έτοιμο για δοκιμές σε ανθρώπους

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας. Ποια είναι η κατάσταση στην χώρα. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την κορύφωση της πανδημίας.

Η Βρετανία στρέφει τις προσπάθειές της στην εξεύρεση ενός εμβολίου και ήδη δύο από τις κορυφαίες προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσμο, συμβαίνουν στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ στην καθημερινή ενημέρωση της κυβέρνησης για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοινώνοντας ότι οι δοκιμές σε ανθρώπους πιθανού εμβολίου που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης θα ξεκινήσουν σε δύο μέρες.

Στην ερευνητική ομάδα της Οξφόρδης, ανέφερε, διατίθενται 20 εκατομμύρια λίρες για την επιτάχυνση των δοκιμών σε ανθρώπους, από την ερχόμενη Πέμπτη - αν και για κάτι τέτοιο, υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούνταν χρόνια, όπως είπε. 'Αλλα 22 εκατομμύρια λίρες διατίθενται στο Imperial College του Λονδίνου, προκειμένου να υποστηριχθεί η δεύτερη φάση των δοκιμών για εμβόλιο, ενώ όπως είπε η κυβέρνηση επενδύει και στις δυνατότητες παραγωγής (των εμβολίων) ώστε εάν υπάρξει πρόοδος να κατασκευαστούν άμεσα σε μεγάλη κλίμακα.

Σχολιάζοντας τα δεδομένα που παρουσίασε σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), τα οποία δείχνουν 40% περισσότερους θανάτους, έξω από τα νοσοκομεία - δηλαδή πολύ περισσότεροι από το 10% που ανέφερε στη χθεσινή ενημέρωση η ιατρική υπεύθυνη της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, Ιβόν Ντόιλ - ο Μάτ Χάνκοκ δήλωσε ότι το 40% δεν είναι σωστός αριθμός, όπως φαίνεται και από τις διαφάνειες δεδομένων που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος για την Αγγλία, καθηγητής Τζόναθαν Βαν Ταμ, δήλωσε με βάση τα ιατρικά δεδομένα, ότι τα περιστατικά στα νοσοκομεία του Λονδίνου κορυφώθηκαν πιθανώς γύρω στις 10 Απριλίου, και έκτοτε σημειώνουν πτώση, ωστόσο σε άλλες περιοχές φαίνονται να είναι σταθερά. Επεσήμανε ακόμη ότι ο αριθμός διαγνώσεων παραμένει υψηλός, χωρίς να διαφαίνεται κάποια μεγάλη στροφή σε αυτό το σημείο, αντίθετα η κατάσταση εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη.

Οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο έφτασαν τους 823, και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 17.337, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Κορύφωση του αριθμού θανάτων στις 8 Απριλίου;

Σύμφωνα με επιστήμονες, που επικαλούνται τα δεδομένα που παρουσίασε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) σήμερα για τον αριθμό θανάτων σε Αγγλία και Ουαλία - που όπως φαίνεται είναι κατά περίπου 40% μεγαλύτερος από τις καταγραφές της κυβέρνησης - η κορύφωση του αριθμού των θανάτων από κορονοϊό στην Αγγλία και την Ουαλία, σημειώθηκε στις 8 Απριλίου και παρέμεινε σταθερός για 13 μέρες.

Με βάση τα δεδομένα αυτά της ONS, επιτροπή του Κέντρου Τύπου Επιστημών, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του Κέντρου Τεκμηριωμένης Ιατρικής του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης, καθηγητή Καρλ Χένεγκαν, σχολίασαν ότι «από επιδημιολογικής άποψης οι αριθμοί μπορούμε να πούμε ότι είναι σταθεροί με την κορύφωση να συμβαίνει στις 8 Απριλίου» και ότι η σταθερότητα αυτή παρατηρήθηκε για 13 μέρες χωρίς αύξηση.

Ο καθηγητής προειδοποίησε ότι πιθανώς υπάρχει μία καθυστέρηση στον αριθμό θανάτων σε οίκους φροντίδας, όπου τα δεδομένα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ακόμη και εάν οι θάνατοι στα νοσοκομεία θα αρχίσουν να μειώνονται και ότι η αναλογία μεταξύ των δύο αριθμών θα υστερεί.

Σημείωσε εξάλλου ότι η ημερομηνία θανάτου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική - για την εξαγωγή συμπερασμάτων - όπως και μία δεύτερη πληροφορία, που αφορά την αναλογία των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο, η οποία εάν συνεχίσει να μειώνεται θα επιβεβαιώσει ότι η κορύφωση παρέρχεται.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης η δυνατότητα για διαγνωστικούς ελέγχους για τον κορονοϊό έχει ξεπεράσει τις 39.000 καθημερινά, αν και ο αριθμός που πραγματοποιήθηκε μέσα σε 24ώρες μέχρι χθες το πρωί ήταν 19.300.