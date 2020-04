Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: αύξηση στους θανάτους, μείωση στους νοσηλευόμενους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με αργούς ρυθμούς η μείωση καθώς η πανδημία παραμένει “ζωντανή”...

Η επιδημία της νόσου Covid-19 έχει σκοτώσει 20.796 ανθρώπους στη Γαλλία, από τις αρχές Μαρτίου, εκ των οποίων οι 531 πέθαναν το τελευταίο 24ωρο, όμως η πίεση στα νοσοκομεία συνεχίζει να μετριάζεται σταδιακά, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής Υγείας.

Συνολικά, 12.900 έχουν πεθάνει στα νοσοκομεία, ήτοι επιπλέον 387 από χθες Δευτέρα και 7.896 σε οίκους ευγηρίας και άλλα κέντρα φροντίδας (+144), εξήγησε ο Ζερόμ Σαλμόν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Όμως, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται και που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας συνεχίζει να μειώνεται με αργούς ρυθμούς.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται μειώθηκε για έβδομη συναπτή ημέρα, ενώ ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ κατέγραψε πτώση για 13η συνεχόμενη ημέρα, στους 5.433, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαρτίου.

Εντούτοις, όπως επισήμανε ο Ζερόμ Σαλμόν, η πανδημία παραμένει «μαζική».