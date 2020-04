Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός – Time: πρέπει να “αντληθούν” μαθήματα από την Ελλάδα

“Η Ελλάδα έχει αποφύγει τα χειρότερα μέχρι στιγμής” τονίζει το αμερικανικό περιοδικό...

Του Θανάση Τσίτσα

Εκτενές δημοσίευμα του περιοδικού TIME αναφέρεται στο παράδειγμα της Ελλάδας και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την πανδημία, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι για το Πάσχα, οι Έλληνες συνηθίζουν να φεύγουν από τα αστικά κέντρα για την ύπαιθρο και τα νησιά. Φέτος όμως, οι αρχές επέβαλαν αυστηρές απαγορεύσεις στην κυκλοφορία, ως μέρος ενός συνόλου μέτρων που ελήφθησαν για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19. Οι ειδικοί λένε ότι τόσο η αυστηρότητα αυτών των μέτρων, όσο και ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες τα τήρησαν σε μεγάλο βαθμό, ήταν καθοριστικής σημασίας στο να αποφύγει η Ελλάδα τις καταστροφικές συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας. Το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μια καταστροφή. Ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, η Ελλάδα δέχθηκε 27,2 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο το 2019-παρουσιάζοντας δυνητικά σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 από τουρίστες.

Ο πληθυσμός της χώρας είναι ο δεύτερος περισσότερο γερασμένος στην ΕΕ (με τελευταία την Ιταλία), ο τομέας της υγείας έχει καταστραφεί από τη λιτότητα και η πληγείσα οικονομία εξακολουθεί να είναι σχεδόν κατά 40% συρρικνωμένη σε σχέση με το 2008. Αξιωματούχοι δήλωσαν το 2019 ότι, μετά από τρεις διασώσεις και δραστικές περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας, λόγω λιτότητας, υπήρχαν μόνο 560 κλίνες ΜΕΘ σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων. (Ήτοι 5, 2 κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 άτομα, σε σύγκριση με τις 29, 2 της Γερμανίας.)

Επιπλέον, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου ότι ο κορονοϊός δεν μπορούσε να μεταδοθεί μέσω της Θείας Κοινωνίας, κάτι που αμφισβητήθηκε αμέσως από ειδικούς στον τομέα της υγείας.

Κι όμως, η Ελλάδα έχει αποφύγει τα χειρότερα μέχρι στιγμής, με μόνο 2.245 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 116 θανάτους, έναν από τους χαμηλότερους απολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Μεσογειακοί γείτονες της Ελλάδας δεν είναι τόσο τυχεροί. Στα δυτικά της, η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο στον κόσμο, με σχεδόν 200.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 23.000 θανάτους. Παρομοίως έχει πληγεί η Ισπανία, με λιγότερους όμως θανάτους. Στα ανατολικά της, η Τουρκία, η οποία κατέγραψε το πρώτο κρούσμα COVID-19 στις 11 Μαρτίου, έχει τώρα περισσότερα από 90.000 κρούσματα και 2.140 νεκρούς—αν και οι συγκρίσεις του ποσοστού θανάτων της Κωνσταντινούπολης το 2020, με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, υποδηλώνουν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Οι πρόσφατες εξάρσεις σε χώρες με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, όπως η Σιγκαπούρη, δείχνουν ότι ο ιός μπορεί γρήγορα να εξαπλωθεί, ακόμη και σε χώρες που τα καταφέρνουν καλά. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν ακόμα μαθήματα που πρέπει να αντληθούν από την Ελλάδα.