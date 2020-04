Κόσμος

Λίβανος: “Έγκλημα τιμής” με εννέα νεκρούς

Ένοπλος σκότωσε τη γυναίκα του και άλλους οκτώ ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του και άλλους οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του αδελφού του, στη χειρότερη μαζική δολοφονία που έχει σημειωθεί εδώ και πολλά χρόνια στον Λίβανο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος αρχικά διέφυγε αφού μαχαίρωσε τη γυναίκα του και κατόπιν πυροβόλησε και σκότωσε άλλους οκτώ ανθρώπους στην πόλη Μπαακλίνε, 45 χιλιόμετρα νοτίως της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Ο άνδρας χρησιμοποίησε μια επαναληπτική καραμπίνα.

Το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA μετέδωσε ότι το κίνητρό του παραμένει ασαφές. Η πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ωστόσο, είπε ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι επρόκειτο για «έγκλημα τιμής».

Τα πέντε από τα θύματα ήταν Σύροι και μεταξύ αυτών ήταν και δύο παιδιά ηλικίας 15 και 10 ετών που διέμεναν σε ένα γιαπί, όπου έγινε η σφαγή.