Κόσμος

Κορονοϊός: Συνελήφθη υπουργός γιατί “έσπασε” την καραντίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο υπουργός παραβίασε τους περιοριστικούς όρους...

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης του Λεσότο, Λελοχονόλο Μοραμότσε, πέρασε τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη στο… κρατητήριο επειδή μεταξύ άλλων παραβίασε τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη χώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προκειμένου να αγοράσει αλκοόλ.

«Επιβεβαιώνω ότι ο υπουργός κρατήθηκε στο τμήμα την περασμένη νύχτα», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπίτι Μοπέλι, προσθέτοντας ότι τον άφησαν ελεύθερο τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν εμφανιστεί ενώπιον δικαστή.

Ο υπουργός φέρεται ότι παραβίασε την καραντίνα αλλά επιπλέον κατηγορείται και ότι συνέδεσε παράνομα το σπίτι του με το δίκτυο ύδρευσης.

Τα 2 εκατομμύρια κάτοικοι του Λεσότο έχουν τεθεί σε καραντίνα για να μην εξαπλωθεί η ασθένεια Covid-19, μολονότι στο μικρό, αφρικανικό βασίλειο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα ούτε ένα κρούσμα. Ο πρωθυπουργός Τόμας Ταμπάνε ανακοίνωσε σήμερα ότι το μέτρο θα παραταθεί μέχρι τις 5 Μαΐου.

Όπως και στη γειτονική Νότια Αφρική, οι αρχές έχουν απαγορεύσει την πώληση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας.

Ο υπουργός της Αστυνομίας πιάστηκε επ’ αυτοφώρω πριν από δύο εβδομάδες, καθώς ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να αγοράζει αλκοολούχα ποτά. Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας επειδή δεν ανταποκρίθηκε σε μια δικαστική κλήση που αφορούσε την παραβίαση των μέτρων.