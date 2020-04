Κόσμος

Κορονοϊός: πολιτεία των ΗΠΑ μήνυσε την Κίνα

Η αστική αγωγή εναντίον του Πεκίνου υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο...

Το Μιζούρι έγινε η πρώτη Πολιτεία των ΗΠΑ που άσκησε μήνυση κατά της κινεζικής κυβέρνησης για τον χειρισμό του νέου κορονοϊού, καταγγέλλοντας ότι η αντιμετώπιση από το Πεκίνο στο ξέσπασμα της πανδημίας που προήλθε από την πόλη Γουχάν οδήγησε σε καταστροφικές οικονομικές απώλειες την αμερικανική Πολιτεία.

Η αστική αγωγή, που υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο από τον Γενικό Εισαγγελέα του Μιζούρι, Έρικ Σμιτ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για αμέλεια. Στην μηνυτήρια αναφορά υπογραμμίζεται ότι το Μιζούρι και οι κάτοικοι της Πολιτείας υπέστησαν οικονομικές ζημιές αξίας πιθανόν δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και επιδιώκουν να λάβουν χρηματικές αποζημιώσεις.

«Η κινεζική κυβέρνηση είπε ψέματα στον κόσμο σχετικά με τον κίνδυνο και τη μεταδοτική φύση της COVID-19, κατέπνιξε καταγγελίες και έκανε λίγα για να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου.Πρέπει να καταστούν υπόλογοι για τις πράξεις τους», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο Ρεπουμπλικάνος Σμιτ.

«Η Πολιτεία κατηγορεί επίσης την κινεζική κυβέρνηση ότι επιδεινώνει την πανδημία «συσσωρεύοντας» μάσκες και άλλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην αρχή της πανδημίας είχε επαινέσει την Κίνα και τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για την απάντηση του Πεκίνου στο ξέσπασμα του ιού. Ωστόσο, ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρονται στην νόσο Covid-19 ως «κινέζικο ιό» και τις τελευταίες ημέρες έχουν εντείνει τη ρητορική τους.

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη ήδη με παρόμοιες αγωγές που έχουν υποβληθεί σε αμερικανικά δικαστήρια από ιδιοκτήτες αμερικανικών επιχειρήσεων.

Ειδικοί του διεθνούς δικαίου δήλωσαν στο Reuters ότι οι προσπάθειες να καταλογιστεί ευθύνη στην Κίνα για τον νέο κορονοϊό σε αμερικανικά δικαστήρια πιθανότατα θα αποτύχουν.