Αθλητικά

“Βόμβα” από την Ολλανδία: Τέλος το ποδόσφαιρο μέχρι τον Σεπτέμβριο

Ο Πρωθυπουργός Ρούτε ξεκαθάρισε πως δεν ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα.

Από το... Βέλγιο το περίμενε (την πρώτη χώρα που έκανε κίνηση για πρόωρη ολοκλήρωση της σεζόν), από τη γειτονική Ολλανδία ήρθε εν τέλει η “βόμβα” για την UEFA, καθώς ο Πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας έως την 1η Σεπτεμβρίου!

Με λίγα λόγια, η Eredivisie ολοκληρώνεται... άδοξα για φέτος και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μαζί με τη διοργανώτρια αρχή, καλούνται να αποφασίσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εάν θα ισχύσει ως “τελική”, η βαθμολογία που είχαν οι ομάδες μέχρι την 25η αγωνιστική (όταν και διακόπηκε το πρωτάθλημα) ή αν θα μπει... παύλα στον τίτλο του πρωταθλητή. Στο δεύτερο ενδεχόμενο θα πρέπει η ομοσπονδία να ανακοινώσει τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ολλανδία την επόμενη σεζόν (2020/21) στα Κύπελλα Ευρώπης, αλλά και το ποιοι θα υποβιβαστούν και ποιοι θα προβιβαστούν ανάμεσα σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

Στη συνέντευξή του ο Ολλανδός Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος: Η αναστολή των αγώνων που ίσχυε μέχρι την 1η Ιουνίου, επεκτάθηκε για άλλους τρεις μήνες κι όπως τόνισε χαρακτηριστικά «...δεν θα υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο έως την 1η Σεπτεμβρίου». Μία θέση που εξέφραζαν ανοικτά εδώ και πολύ καιρό και οι δήμαρχοι των μεγαλύτερων ολλανδικών πόλεων, που είχαν ζητήσει επέκταση του μέτρο απαγόρευσης τουλάχιστον έως την πρώτη μέρα του φθινοπώρου.

Μοναδική εξαίρεση, όπως τόνισε, θα είναι οι νεαροί παίκτες από 12 έως 18 ετών, οι οποίοι «...θα επιτρέπεται να προπονούνται στα προπονητικά κέντρα των συλλόγων τους από τις 28 Απριλίου. Αλλά μόνο προπόνηση, κανένα επίσημο παιχνίδι δεν θα πραγματοποιηθεί, ούτε σε αυτό το επίπεδο έως την 1η Σεπτέμβρη».

Πριν την... άδοξη ολοκλήρωσή του, το ολλανδικό πρωτάθλημα είχε καταγράψει πορεία 25 αγωνιστικών, με τους Άγιαξ και Αλκμάαρ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 56 βαθμούς (είχε καλύτερο συντελεστή τερμάτων ο “Αίαντας”), ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Φέγενορτ με 50 βαθμούς.

Από την πλευρά της η UEFA, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τις 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, έκανε έντονες συστάσεις για την ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων της ανώτατης κατηγορίας και των διοργανώσεων του Κυπέλλου, ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο πρωτάθλημα δεν ολοκληρωθεί, θα εξεταστούν ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν εκπονηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.