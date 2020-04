Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 22 Απριλίου σήμερα και πλησιάζοντας στο τέλος του Απρίλη το αστρολογικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο.

ΚΡΙΟΣ: Ο Πλούτωνας ετοιμάζεται να γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω και το διάστημα αυτό θα καταλάβεις ότι κάποια πράγματα στο γάμο σου ή στην καριέρα σου έχουν φτάσει σε ένα τέλμα το οποίο δεν μπορείς να βλέπεις αμέτοχος. Πριν έρθει ο Πλούτωνας και μηδενίσει τα πάντα θα ήταν καλύτερο να βρεις το θάρρος να πραγματοποιήσεις βαθιές τομές και αλλαγές που θα μπορούσαν όχι απλά να σε προστατεύσουν από τις εξελίξεις, αλλά και να δημιουργήσουν τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσεις ένα καλύτερο και πιο δυνατό μέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Πλούτωνας ετοιμάζεται να γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω και όπως λέει το ρητό “όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει”... Το σημαντικό είναι ότι μέσα από κάποια εμπόδια που θα συναντήσεις στο δρόμο σου θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις πιο σωστές επιλογές και σε επαγγελματικά θέματα, αλλά και στα ερωτικά σου. Μόνο που επειδή δεν του αρέσουν οι άνθρωποι που επιλέγουν τα εύκολα, μπορεί να σε αναγκάσει να κάνεις επιλογές που πονάνε.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Πλούτωνας γυρίζει σε ανάδρομη πορεία και σε προκαλεί να ξαναδείς κάποια πράγματα κυρίως όσον αφορά στη σεξουαλική σου ζωή, όπου μπορεί να κάνεις επιλογές που δεν είναι ουσιαστικές. Το επόμενο διάστημα θα έρθουν στη ζωή σου άνθρωποι που θα σε κάνουν να ανακαλύψεις ότι η ζωή έχει κι αλλά συναισθήματα που δεν είχε τύχει να νιώσεις ως τώρα. Σε οικονομικό επίπεδο μπορεί να προκύψουν ακραία γεγονότα ικανά να προκαλέσουν ακραίες αλλαγές κι αυτό μπορεί να σημαίνει και την απόλυτη οικονομική εύνοια μέχρι μια μεγάλη ζημιά αν πάρεις παράλογα ρίσκα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Πλούτωνα να γυρίζει σε ανάδρομη τροχιά ο προβληματισμός για το ποιος είναι σημαντικός στη ζωή σου και ποιος όχι επιστρέφει με αποτέλεσμα να αναθεωρείς κάποια πράγματα στη σχέση σου ή σε κάποια συνεργασία.Αν αδυνατείς να κάνεις τα απαραίτητα ξεκαθαρίσματα, επειδή ενδεχομένως δε βρήκες το θάρρος να το κάνεις, θα γίνουν από μόνα τους. Οι σχέσεις που στηρίζονται στην αλήθεια και έχουν ισχυρές βάσεις δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αντίθετα, εκείνες που έχουν τελειώσει προ πολλού ή που βασίζονται στο ψέμα και το συμφέρον θα πρέπει να σου αδειάσουν τη γωνία…

ΛΕΩΝ: Με τον Πλούτωνα να κόβει ταχύτητα για να γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω θα μπεις σε μια φάση προβληματισμού που θα σε οδηγήσει στο να κάνεις αλλαγές στα επαγγελματικά σου ή ακόμα και στο να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο ζωής σου. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι το να δείξεις πως έχεις το πείσμα και την ισχυρή θέληση που απαιτούνται για να τα καταφέρεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως δεν μπορέσεις να διαχειριστείς την ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα να παίξεις με τα ενδεχόμενα της απότομης αλλαγής του βάρους σου, κάποιου θέματος υγείας ή ακόμα και συγκρούσεων στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Πλούτωνας γυρίζει ανάδρομος στον Αιγόκερω όπου βρίσκεται και θα σου δώσει τα ερεθίσματα που ως τώρα μπορεί να σου έλειπαν για να ξαναγίνεις δημιουργικός και να κάνεις μια επανεκκίνηση στη ζωή σου. Αν δεν έρθεις σε επαφή με τις βαθύτερες επιθυμίες σου και τα βαθύτερα συναισθήματα σου θα παίζεις στο θέατρο της ζωής σαν μαριονέτα που την κινούν άλλοι. Αν όμως καταλάβεις τι είναι αυτό που χρειάζεσαι, αυτό που πραγματικά σου λείπει για να είσαι ευτυχισμένος θα μπορέσεις να πάρεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΖΥΓΟΣ: Ο Πλούτωνας έχει βάλει δύσκολα τα τελευταία χρόνια στους περισσοτέρους εκπροσώπους του ζωδίου σου και σε οικογενειακό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο, βάζοντας σε στη διαδικασία να αλλάξεις πολλά και σημαντικά πράγματα κυρίως στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους που αποτελούν την οικογένεια σου. Τώρα που γυρίζει ανάδρομος θα έχεις άλλη μια ευκαιρία να κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις που θα σε βοηθήσουν να ενηλικιωθείς, να χειραφετηθείς…Διαδικασίες που μπορεί να πονάνε, αλλά που στο τέλος έχουν ένα έπαθλο που πραγματικά μπορείς να εκτιμήσεις: σταθερές ισορροπίες στις σχέσεις σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτωνα να γυρίζει ανάδρομος στον Αιγόκερω καλείσαι να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στις σχέσεις με τα αδέρφια σου ή με κάποια άλλα συγγενικά σου πρόσωπα. Μόνο που αυτό το ξεκαθάρισμα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνεπάγεται κάποιες ρήξεις που θα αλλάξουν εντελώς τις ισορροπίες στον περίγυρο σου. Από την άλλη το προηγούμενο διάστημα μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ανάγκη να περιορίσεις τον κύκλο σου, τις επαφές σου ή το χρόνο που περνάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αρχίσεις να μαζεύεσαι.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Πλούτωνα να γυρίζει ανάδρομος στο 2ο ηλιακό σου οίκο που σχετίζεται με τις αξίες σου και το τι είναι σημαντικό για εσένα σε αυτή τη ζωή συμβαίνουν γεγονότα που κάνουν κάτι που ως τώρα ήταν σημαντικό να γίνεται ανούσιο. Κάτι που πίστευες ότι θα είναι δεδομένο στη ζωή σου για πάντα, τώρα δεν ξέρεις αν το θέλεις άλλο. Από την άλλη έρχεται να σε διδάξει ότι στη ζωή δεν μπορείς να στηρίζεις την ασφάλειά σου στα υλικά αγαθά, ούτε σε ανθρώπους που θεωρείς“κτήμα” σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Πλούτωνας που γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιο σου από τη μία θα σε βάλει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσεις κάποιες επιλογές σου και από την άλλη θα φέρει κάποιες αλλαγές που θα σου μείνουν...αξέχαστες! Μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αλλαγές είναι απλά τέλειες! Ίσως θελήσεις να αλλάξεις την εμφάνισή σου, να πραγματοποιήσεις κάποια επέμβαση ή γενικότερα να κάνεις μία μεγάλη αλλαγή πορείας είτε μιλάμε για τα επαγγελματικά σου σχέδια, είτε για την προσωπική σου ζωή ή το γάμο σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Πλούτωνας γυρίζει ανάδρομος στον Αιγόκερω και όσο να είναι κάποια ζητήματα κυρίως ψυχολογικής φύσεως επανέρχονται στο προσκήνιο και σε προκαλούν αυτή τη φορά να τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά, αν θέλεις να κλείσεις τις εκκρεμότητες μαζί τους. Γενικότερα είναι μια περίοδος που οτιδήποτε έχεις βάλει κάτω από το χαλάκι μπορεί να βγει στο προσκήνιο την πιο ακατάλληλη, για εσένα, στιγμή και να σε βάλει στη διαδικασία να το αντιμετωπίσεις σαν να πρόκειται για επείγον περιστατικό.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Πλούτωνας που κόβει ταχύτητα για να γυρίσει ανάδρομος στον Αιγόκερω σε έχει βοηθήσει και θα επαναφέρει κάποια θέματα στις φιλικές σου σχέσεις προκειμένου να τα λύσεις οριστικά. Ίσως έδωσες (ή σου έδωσαν) μια δεύτερη ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε, ίσως συνειδητοποιείς ότι οι δρόμοι σου δε συναντιούνται όπως πριν. Από την άλλη δεν αποκλείεται να έρθουν στη ζωή σου άνθρωποι που θα σου ανοίξουν νέες προοπτικές και θα σε κάνουν να σκεφτείς το μέλλον σου εντελώς διαφορετικά.

Πηγή: astrologos.gr