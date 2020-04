Κόσμος

Time: πώς η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα από τον κορονοϊό

Πώς η Ελλάδα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να «αποφύγει τα χειρότερα» από την κρίση του κορονοϊού, αναφέρεται σε άρθρο του το περιοδικό TIME.

Στον τρόπο που η Ελλάδα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να «αποφύγει τα χειρότερα» από την κρίση του κορονοϊού, αναφέρεται σε εκτενές του άρθρο το περιοδικό TIME, τονίζοντας πως το βασικό σημείο της ελληνικής επιτυχίας, σύμφωνα με αναλυτές, ήταν τα πρώτα βήματα στα οποία προέβη η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, πιο πριν από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Με τίτλο: «Η Ελλάδα έχει ηλικιωμένο πληθυσμό και μια εύθραυστη οικονομία. Πώς έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τα χειρότερα από τον κορονοϊό;», στο εκτενές ρεπορτάζ του περιοδικού φιλοξενούνται δηλώσεις Ελλήνων πολιτών και στο πως βίωσαν το Πάσχα μακριά από τους αγαπημένους τους.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο κορονοϊός μπορούσε δυνητικά να καταστρέψει τη χώρα, η οποία είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και είχε δεχτεί 27,2 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο το 2019, ο πληθυσμός της χώρας είναι ο δεύτερος σε ηλικία της ΕΕ (πίσω από την Ιταλία), ενώ ο τομέας της υγείας έχει καταστραφεί από τη λιτότητα και η παραλυμένη οικονομία της εξακολουθεί να είναι σχεδόν 40% πιο περιορισμένη από ό,τι ήταν το 2008, πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση έδρασε γρήγορα, εξαιτίας του παραμελημένου δημόσιου συστήματος υγείας, τονίζουν αναλυτές στο άρθρο.

Ο αρθογράφος αναφέρεται στα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, παρατηρώντας την κατάσταση στην Ιταλία και στην θετική ανταπόκριση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στα μέτρα αυτά. Όπως υπογραμμίζεται σε αυτό συνέβαλε η σημασία της υγείας στον ελληνικό πολιτισμό. Επίσης γίνεται αναφορά στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών και πως τα περιοριστικά μέτρα συγκρούονται με μακροχρόνιες ανισότητες. Τέλος υπογραμμίζονται οι έντονες επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία στην ελληνική οικονομία καθώς η παραγωγή της Ελλάδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, όπως η διεθνής ναυτιλία και ο τουρισμός.