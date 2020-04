Κόσμος

Κορονοϊός: αλματώδης αύξηση των νεκρών στις ΗΠΑ

Έναν από τους χειρότερους ημερήσιους απολογισμούς ανακοίνωσε το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ αυξήθηκε αλματωδώς χθες Τρίτη, καθώς άλλοι 2.751 ασθενείς υπέκυψαν, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα του κόσμου που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την πανδημία. Την προηγουμένη, στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί 1.433 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19.

Η χώρα ξεπέρασε εξάλλου το όριο των 800.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με σχεδόν 40.000 νέα να καταγράφονται από τη Δευτέρα στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας) ως χθες την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς.

Με βάση τους επίσημους απολογισμούς που ανακοινώνονται από τις κυβερνήσεις, οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα που θρηνεί τους περισσότερους θανάτους (44.845· το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, βασιζόμενο σε δική του καταμέτρηση, μετέδωσε νωρίτερα πως ξεπέρασαν τους 45.000) και επίσης καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα (πάνω από 820.000). Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Κίνα πως δίνει ψευδείς απολογισμούς και θεωρεί ότι, στην πραγματικότητα, οι νεκροί είναι περισσότεροι στη χώρα όπου άρχισε η πανδημία από ό,τι στις ΗΠΑ. Περίπου 75.000 Αμερικανοί έχουν αποθεραπευτεί.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί δύο πολύ βαρείς ημερήσιοι απολογισμοί (πάνω από 3.800 και πάνω από 4.500 νεκροί) αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ότι προστέθηκαν στα θύματα εκατοντάδες θάνατοι που «πιθανόν συνδέονταν» με την COVID-19, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στα επίσημα δεδομένα ως εκείνη τη στιγμή. Το προηγούμενο μακάβριο παγκόσμιο ρεκόρ είχε επίσης καταγραφεί στις ΗΠΑ, με πάνω από 2.500 θανάτους την 15η Απριλίου. «Βλέπω φως στην άκρη του τούνελ», επανέλαβε παρ’ όλ’ αυτά ο Τραμπ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην κρίση.