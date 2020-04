Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 77000 ασθενείς ιάθηκαν στην Κίνα

Δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος το προηγούμενο 24ωρο στη χώρα όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κορονοϊός, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ως τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη καταγράφηκαν 30 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα, 23 από τα οποία ήταν «εισαγόμενα», κατά τον όρο που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε ταξιδιώτες που φθάνουν από το εξωτερικό μολυσμένοι, αριθμός αρκετά υψηλότερος από τα 11 κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν την προηγουμένη.

Στο καθημερινό ενημερωτικό της δελτίο, η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας ανέφερε επίσης ότι εντοπίστηκαν 42 ασυμπτωματικοί φορείς του SARS-CoV-2, από 37 μία ημέρα νωρίτερα. Δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος το προηγούμενο 24ωρο στη χώρα όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κορονοϊός, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019. Άλλοι 28 ασθενείς έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία, μετά την αποθεραπεία τους.

Επισήμως, μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Κίνα καταγράφονταν 4.632 θάνατοι από την COVID-19 επί συνόλου 82.788 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, ενώ 77.151 ασθενείς ιάθηκαν.