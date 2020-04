Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε σκάφος στον Πειραιά (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, αργά χθες το βράδυ, ένα σκάφος το οποίο βρισκόταν αραγμένο εκτός θάλασσας σε ανοιχτό πάρκινγκ επί της οδού Ακτή Δηλαβέρη στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, η λέμβος φέρει σοβαρές ζημιές.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ "φως" στις συνθήκες του ατυχήματος αναμένεται να ρίξουν οι έρευνες των Αρχών.