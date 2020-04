Πολιτική

Κορονοϊός: “πυρετός” στο Μαξίμου για την επιστροφή στην κανονικότητα

Πραδίδεται το πόρισμα των επιστημόνων στην κυβέρνηση σχετικά με την άρση των μέτρων. Πώς και από πότε θα ξεκινήσει η επιστροφή στην κανονικότητα.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο Μέγαρο Μαξίμου για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα καθώς μόλις πέντε ημέρες απομένουν από την ημέρα που λήγει η ισχύς των περιοριστικών μέτρων.

Σήμερα παραδίδεται το πόρισμα των επιστημόνων στην κυβέρνηση σχετικά με την άρση των μέτρων, ενώ στις 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Στις αρχές της επόμενη εβδομάδας ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στους πολίτες όλο το σχέδιο επανόδου στην κανονικότητα και θα ενημερώσει την Βουλή. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα διατηρηθούν και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς προκειμένου να μπει μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας στη φθίνουσα πορεία της επιδημιολογικής καμπύλης.

Σύμφωνα πάντως με τα πρώτα στοιχεία, στις 4 Μαΐου η κυκλοφορία εντός του νομού μόνιμης κατοικίας θα είναι ελεύθερη για όλους πλην ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που κατά πληροφορίες θα παραμείνουν τον Μάιο σε καθεστώς προστασίας. Τα κομμωτήρια φαίνεται ότι θα ανεβάσουν πρώτα ρολά. Θα δέχονται μόνο με ραντεβού, θα υπάρχει αναλογία εισερχόμενων πελατών ανά συγκεκριμένα τετραγωνικά και το προσωπικό θα φορά μάσκα και γάντια.

Μια εβδομάδα μετά, στις 11 Μαΐου, προσδιορίζεται ότι πιθανώς θα επιστρέψουν στις τάξεις οι μαθητές της Γ' Λυκείου και θα επανεκκινήσει η λειτουργία μικρών καταστημάτων λιανεμπορίου και εστίασης, πάντα με περιορισμό του αριθμού των πελατών ανά τετραγωνικά μέτρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι η μετάβαση στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή και θα ξεκινήσει συμβολικά από τη Δικαιοσύνη καθώς από τις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα Υποθηκοφυλακεία έμμισθα και άμισθα, τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες όπως π.χ. εκείνες των συναινετικών προσημειώσεων.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας, το σχέδιο σταδιακής μετάβασης θα περιλαμβάνει και κάποια από τα στοιχεία «της νέας κανονικότητας, αυτής που έγινε ήδη τρόπος ζωής και θα μας συντροφεύει από δω και πέρα.