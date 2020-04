Κοινωνία

Μονή Πετράκη: έρευνες για τον εμπρηστικό μηχανισμό

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το άτομο που τοποθέτησε το μηχανισμό. Ποια σενάρια ερευνά η ΕΛΑΣ.

Έρευνες για τον εμπρηστικό μηχανισμό, που βρέθηκε στη Μονή Πετράκη, διεξάγει η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο έχει καταγραφεί το άτομο που τοποθέτησε το μηχανισμό, χωρίς όμως να διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του.

Η βαλίτσα, η φιάλη και οι σωλήνες που εντοπίστηκαν στο χώρο έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε από δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 μια ταυτότητα στο σημείο, από όπου διέφυγε ο δράστης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για πλαστή ταυτότητα.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να πρόκειται για θρησκόληπτους, οι οποίοι ήθελαν να «εκδικηθούν» για τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου σε σχέση με τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου που εναντιώνονται στην Εκκλησία.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως με μήνυμα στο twitter καταδικάζει την απόπειρα εμπρησμού στο Μέγαρο της Ιεράς Συνόδου κάνοντας λόγο για διχαστική και προκλητική ενέργεια. Η υπουργός λέει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απόπειρα εμπρησμού του Μεγάρου της Ιεράς Συνόδου. Διχαστική και προκλητική ενέργεια που θίγει το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού μας. Στεκόμαστε δίπλα στην Εκκλησία, όπως και σε κάθε θρησκευτική κοινότητα που δέχεται τέτοιες επιθέσεις.Παραμένουμε ενωμένοι και συστρατεύμενοι στην κοινή μας προσπάθεια, απομονώνουμε βία και ακρότητες».