Κοινωνία

Κρανίδι: σαρωτικοί έλεγχοι και τεστ για κορονοϊό σε πολίτες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο κρούσμα είχε γίνει γνωστό στις 6 Μαρτίου, τόνισε στον ΑΝΤ1 η ξενοδόχος. Μόνο χθες το βράδυ ελήφθησαν 170 δείγματα. Σε μερική καραντίνα το Κρανίδι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κρανίδι μετά τον εντοπισμό 150 κρουσμάτων κορονοϊού σε δομή μεταναστών.

Τα τεστ στην περιοχή συνεχίζονται, καθώς όπως τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γ. Γεωργόπουλος μόνο χθες το βράδυ ελήφθησαν δείγματα από 170 άτομα.

Πρόκειται για εργαζομένους σε τοπικές επιχειρήσεις και τράπεζες, αστυνομικούς και άλλους κατοίκους της περιοχής, με τους οποίους είτε είχαν επισκεφθεί οι αλλοδαποί που διαμένουν στη δομή, είτε είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.

Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, όπου διαμένουν οι αλλοδαποί, κα Τορτοπίδου, τόνισε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ότι το πρώτο κρούσμα στην περιοχή είχε γίνει γνωστό από τις 6 Μαρτίου.





Στο Κρανίδι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, καθώς και τον γενικό γραμματέα υποδοχής αιτούντων άσυλο, Μάνο Λογοθέτη.

Στη δομή μεταναστών εφαρμόζεται ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας από 8:00 το βράδυ έως τις 8:00 το πρωί για 14 ημέρες. Παράλληλα, στο σημείο έφθασε το πρωί και μια κλούβα των ΜΑΤ για προληπτικούς λόγους.