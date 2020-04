Τεχνολογία - Επιστήμη

Εγκρίθηκε το πρώτο κατ' οίκον μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού

Το κατ' οίκον τεστ, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εξίσου ασφαλές και ακριβές με τα τεστ που γίνονται από ειδικούς. Πώς και σε ποιους θα γίνονται.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε -χρησιμοποιώντας επείγουσες διαδικασίες- το πρώτο μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, το οποίο μπορεί να γίνει στο σπίτι.

Το τεστ, το οποίο δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Laboratory Corporation (LabCorp), επιτρέπει στον χρήστη να συλλέξει δείγμα από τη μύτη του με μία ειδική μπατονέτα. Στη συνέχεια πρέπει να ταχυδρομήσει στην εταιρεία το δείγμα μέσα σε ένα ειδικό μονωμένο πακέτο που περιέχεται στο «κιτ» τού τεστ, προκειμένου να ακολουθήσει ο εργαστηριακός έλεγχος.

Το τεστ θα είναι διαθέσιμο σε λίγες εβδομάδες και προορίζεται κυρίως για όσους έχουν ύποπτα συμπτώματα της νόσου και θέλουν να βεβαιωθούν εάν έχουν τη νόσο Covid-19, για όσους κινδυνεύουν περισσότερο λόγω υποκείμενων νοσημάτων και για όσους λόγω επαγγέλματος, όπως οι γιατροί και νοσηλευτές, κινδυνεύουν περισσότερο να εκτεθούν στον κορονοϊό.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ότι το κατ' οίκον τεστ είναι εξίσου ασφαλές και ακριβές με τα τεστ που γίνονται από ειδικούς, ενώ εκτίμησε ότι θα περιορίσει τη ζήτηση για μάσκες. «Υπάρχει πλέον μία βολική και αξιόπιστη επιλογή για τη συλλογή δειγμάτων με την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού του καθενός», επισήμανε -από την πλευρά του- εκπρόσωπος της FDA. Το τεστ θα κοστίζει 119 δολάρια και το κόστος του θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία στις ΗΠΑ.