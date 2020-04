Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για άρση των μέτρων (βίντεο)

Για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Τι θα γίνει με τα σχολεία, τι με τις άδειες ειδικού σκοπού. Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα.

Τη σημασία της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημειώνοντας ότι συνέβαλε στην επιτυχή εφαρμογή των μέτρων περιορισμού για τον κορονοϊό.

Ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στους Έλληνες για το πώς θα γίνει η επιστροφή στην κανονικότητα, εξηγώντας ότι, «τον Μάιο και τον Ιούνιο τομείς της οικονομίας θα ανοίγουν σταδιακά, πάντα με γνώμονα τη δημόσια υγεία».

Επανέλαβε ότι, από τις 27 Απριλίου θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια, όπως και τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, και με συγκεκριμένες διαδικασίες.

«Αυτό να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή», είπε ερωτηθείς για την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών σε επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την επόμενη εβδομάδα.

«Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων υγιεινής, όπως το πλύσιμο των χεριών και το να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας», υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και εξήγησε ότι, «θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία. Το ζήτημα είναι από τα έξι βήματα θα φτάσουμε σταδιακά να βγούμε έξω. Θα πάμε σταδιακά σε ένα ελεύθερο, το οποίο θέλει σχέδιο. Το θέμα είναι να νιώθουμε όλοι ασφαλείς να βγούμε από το σπίτι μας».

«Βδομάδα, βδομάδα, 15νθήμερο το 15νθήμερο, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας ότι, θα δοθεί «πολύ βάρος στον τουρισμό», ενώ αρκετά προσεκτική θα είναι η προσαρμογή των ευάλωτων και των ηλικιωμένων.

Όσο αφορά στο ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων, είπε πως «ακούμε τις συμβουλές των ειδικών, αλλά το ζήτημα συνδέεται με άλλα πράγματα, όπως το ποια είναι η δομή στο σπίτι, όπως το αν υπάρχουν εκεί ηλικιωμένοι ή ευάλωτοι» και δίνοντας μια πρώτη εικόνα του σχεδίου που εξετάζεται είπε πως, «για να πάει το παιδί σχολείο προϋποθέτει ότι δε θα πάει να το πάρει ο παππούς ή η γιαγιά ή ο γονέας να φύγει από τη δουλειά να πάει να το πάρει και μετά να επιστρέψει».

Σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα, είπε πως «καλό θα είναι να περιμένουμε το συνολικό σχέδιο», ξεκαθαρίζοντας ότι, σίγουρα μέχρι τις 24 Απριλίου, οι άνθρωποι που έχουν πάρει την άδεια θα ξέρουν τι τους περιμένει».

«Η φουρτούνα είναι για όλους τους Έλληνες και γι’αυτό θα προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο», παραδέχθηκε για την οικονομία, λέγοντας με νόημα ότι, «ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

Ερωτηθείς σχετικά με τις υποχρεώσεις των νοικοκυριών εργαζομένων που είτε δε δουλεύουν, είτε δεν πληρώνονται, ο Στέλιος Πέτσας υπενθύμισε τα μέτρα ελάφρυνσης που έχουν ληφθεί για τις τραπεζικές και φορολογικές υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι, «όπως πήραμε αποφάσεις μπαίνοντας στην κρίση, το ίδιο θα κάνουμε και βγαίνοντας».

Ξεκαθάρισε ότι, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δε θα γίνουν μετακινήσεις από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία, θεωρώντας «βέβαιο ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς θα είναι σαν το Πάσχα».

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για τα 150 και πλέον κρούσματα που διαγνώστηκαν σε δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι και είπε πως «το ζήτημα είναι να αποτρέψεις τη διασπορά στην κοινότητα, γι’αυτό και πήραμε περαιτέρω μέτρα».

«Έχουμε δρόμο μπροστά μας κι ελπίζουμε όλοι να θυμόμαστε αυτή την περιπέτεια και όχι σαν εφιάλτη», κατέληξε ο Στέλιος Πέτσας.