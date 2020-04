Κόσμος

Κορονοϊός: νεκρός 30χρονος στη Ρωσία

Ο άτυχος 30χρονος διαγνώστηκε με διπλή πνευμονία. Το σύνολο των νεκρών και των κρουσμάτων στη χώρα.

Άλλοι 28 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Μόσχα, όπου το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας έφθασε πλέον τους 261, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης του νέου κορονοϊού της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

«Η πλειονότητα των ασθενών είχε υποκείμενες παθήσεις», ανάμεσά τους «υπέρταση, χρόνια βρογχίτιδα, διαβήτη, καρκίνο», σύμφωνα με το κέντρο. Οι 28 ασθενείς ήταν ηλικιών μεταξύ 30 και 93 ετών. Ο 30χρονος, που διαγνώστηκε με διπλή πνευμονία, έπασχε από συστημικό ερυθηματώδη λύκο, αυτοάνοσο νόσημα, σύμφωνα με το κέντρο.

Η ίδια πηγή επανέλαβε ότι προτρέπει «τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες να απομονωθούν», να εφαρμόζουν την προτροπή των αρχών για τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση, ως την 1η Μαΐου τουλάχιστον.

Ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 52.763 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 456 θάνατοι από την COVID-19 στη Ρωσία. Στον αντίποδα, 3.873 ασθενείς έχουν αναρρώσει.