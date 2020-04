Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Google τιμά της Ημέρα της Γης

Η Google με ένα διαφορετικό doodle τιμά και γιορτάζει την Ημέρα της Γης, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μελισσών.

Μάλιστα, μέσω του doodle, προσφέρει ένα mini game.

Κάθε χρόνο, στις 22 Απριλίου, γιορτάζεται η «Γη» με σκοπό να κινητοποιηθούν και ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις, για ένα πιο καθαρό και υγιή πλανήτη.

Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ανάδειξη των περιβαλλοντικών θεμάτων.

