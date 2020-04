Πολιτική

Ακσόι: η Ελλάδα αγνοεί σκόπιμα τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Α. Μεσόγειο και Αιγαίο

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο με αποφασιστικότητα» αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, απαντώντας στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας.

«Η μαξιμαλιστική και ασυμβίβαστη στάση του ελληνικού και ελληνοκυπριακού διδύμου απειλεί την ειρήνη και σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο» υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του και κατηγορεί την Ελλάδα ότι έχει μια μη ρεαλιστική και άδικη αντίληψη για τα προβλήματα της περιοχής.

«Αγνοεί σκόπιμα την πραγματικότητα ότι η χώρα μας έχει νόμιμα και κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, καθώς και ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν ίσα δικαιώματα στους πόρους πέριξ της νήσου ως συνιδιοκτήτες της νήσου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα της χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο με αποφασιστικότητα», καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του.