Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report”: Μέσα στην κλινική του “Σωτηρία” όπου δίνεται η μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η προετοιμασία και η μάχη γιατρών και νοσηλευτών, αλλά και η αγωνία των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Μέσα στην κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία» που διαμορφώθηκε ειδικά για την νοσηλεία του περιστατικών με Covid-19 πέρασαν αρκετές μέρες ο Τάσος Τέλλογλου και η κάμερα του “Special Report”.

Η εκπομπή κατέγραψε την αγωνία ασθενών που δεν έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, τις πολύωρες συσκέψεις των γιατρών κατά τις οποίες λαμβάνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που συνοδεύουν το εξιτήριο των ασθενών που φεύγουν υγιείς από την κλινική.