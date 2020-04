Τεχνολογία - Επιστήμη

“Special Report”: Οι πρωτοβουλίες που δημιούργησαν “ασπίδα προστασίας” από τον κορονοϊό (βίντεο)

Ομάδες φοιτητών από διάφορα σημεία της Ελλάδας τέθηκαν στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, για τη δημιουργία προστασίας απέναντι στην πανδημία.

Στην Ελλάδα, οι αιφνίδιες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία καλύφθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, από εθελοντικές πρωτοβουλίες φοιτητών, πανεπιστημιακών αλλά και απλών πολιτών.

Η Φωτεινή Νάσσου με την κάμερα του “Special Report” συνάντησαν ομάδες στην Αθήνα, στον Πειραιά και τον Βόλο, οι οποίες έθεσαν τις ικανότητες και τα προσόντα τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, σε μια προσπάθεια να σχηματίσουν μια ισχυρή «ασπίδα προστασίας» απέναντι στην πανδημία.