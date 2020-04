Κόσμος

Γερμανός βουλευτής: τερατωδώς κακή ιδέα οι... διακοπές το καλοκαίρι

Τι υποστηρίζει για τον κίνδυνο νέας έξαρσης της επιδημίας ο βουλευτής του SPD, που ειναι και καθηγητής Επιδημιολογίας.

«Τερατωδώς κακή» χαρακτηρίζει την ιδέα των διακοπών φέτος το καλοκαίρι ο βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και καθηγητής Επιδημιολογίας Καρλ Λάουτερμπαχ, λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας του κορονοϊού και προειδοποιεί για τον κίνδυνο υποτροπής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Το θεωρώ τερατωδώς κακή ιδέα να κάνει κανείς διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός το καλοκαίρι να βιώσουμε σοβαρή υποτροπή, νέο lockdown και πολλούς θανάτους. Ακόμη και οι καλύτερες διακοπές δεν αξίζουν τον κόπο», δηλώνει ο κ. Λάουτερμπαχ σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «Watson» και εκτιμά ότι μέχρις ότου η ζωή μας επιστρέψει στους ρυθμούς του 2019, θα έχουμε φθάσει στο 2022. «Ακόμη και αν έχουμε εμβόλιο, είναι ασαφές αν θα μπορεί να εμβολιαστεί ο καθένας ή αν θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες», εξηγεί και επισημαίνει επιπλέον ότι ο ιός πιθανότατα θα μεταλλαχθεί.

Ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής τονίζει ακόμη ότι θα ήθελε η αναστολή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού να διαρκέσει περισσότερο και φέρνει ως παράδειγμα την στρατηγική της Νότιας Κορέας, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη κάθε χώρα να διατηρεί κάποιο απόθεμα υλικών για το ενδεχόμενο πανδημίας. «Εδώ στην Γερμανία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε τον δικό μας προστατευτικό ρουχισμό, μάσκες, φάρμακα», προσθέτει και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «για τον πολιτισμό μας, ο κορονοϊός υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: ότι η υγεία, η κοινωνική ευημερία και η ειρήνη δεν είναι αυτονόητα».

Την ίδια ώρα ωστόσο ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ προωθεί περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών. Όπως δήλωσε στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί κατά την επόμενη τηλεδιάσκεψη της Καγκελαρίου 'Αγγελα Μέρκελ με τους Πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατιδίων στις 20 Απριλίου, παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε δεν θα έχει διαπιστωθεί εάν υπήρξαν συνέπειες από την πρώτη χαλάρωση, η οποία ξεκίνησε χθες. «Πιστεύω παρόλα αυτά ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποια επιπλέον μέτρα χαλάρωσης», τόνισε και ανέφερε ενδεικτικά τα νηπιαγωγεία, τις παιδικές χαρές και τα κέντρα άθλησης για την νεολαία. «Αν όλοι οι νέοι πηγαίνουν στα εμπορικά κέντρα και στα πάρκα και όχι στα γήπεδα, τότε πάλι χάνουμε το νόημα», είπε χαρακτηριστικά. Υπέρ της επαναλειτουργίας των παιδικών χαρών τάχθηκε και η υπουργός Οικογένειας Φραντσίσκα Γκιφάι, σημειώνοντας ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις τα παιδιά χρειάζονται κίνηση και καθαρό αέρα.

Ενόψει της σταδιακής άρσης των περιορισμών, η πόλη του Βερολίνου επιβάλλει από την επόμενη εβδομάδα την χρήση μάσκας για τις μετακινήσεις με τα μαζικά μέσα μεταφοράς και για τις επισκέψεις σε καταστήματα. Την χρήση της μάσκας σε χώρους όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η απόσταση του 1,5 μέτρου συνέστησε σήμερα και ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λαρς Σάαντε, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι όποιος έχει οποιοδήποτε αναπνευστικό πρόβλημα θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι. Ανάλογα μέτρα σχεδιάζει ακόμη η Βάδη-Βυρτεμβέργη.