Κορονοϊός: “ανεβάζει στροφές” η εξάπλωση της πανδημίας στην Γερμανία

Ο αριθμός των θανάτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν μια ημέρα πριν...

Το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία άλλοι 281 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη να αυξάνεται έτσι σε 4.879, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των θανάτων στη χώρα αυτή είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη ημέρα, κατά την οποία 194 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν 2.237 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολό τους να φθάνει τα 145.694, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που η εξάπλωση της πανδημίας επιταχύνεται, καθώς τα νέα κρούσματα ανέρχονταν σε 1.785 το προηγούμενο 24ωρο.