Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα σφήνωσε σε ποδήλατο παιδιού στο Μενίδι (εικόνες)

Μητέρα καταγγέλλει ότι βρήκε τη σφαίρα στο ποδήλατο του ανήλικου παιδιού της, που βρισκόταν έξω από το δωμάτιό του!

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί, για ακόμα μία φορά, στο Μενίδι, ύστερα από καταγγελία μητέρας ότι βρήκε καρφωμένη στο ποδήλατο της κόρης της μια αδέσποτη σφαίρα!

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του κοριτσιού, 3.5 ετών, σήμερα το πρωί βρήκε στο μπαλκόνι της σφαίρα που διαπέρασε το παιδικό ποδήλατο καταστρέφοντας τη ρόδα του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας, η σφαίρα τρύπησε την τέντα του μπαλκονιού, διαπέρασε τη ρόδα του ποδηλάτου που βρίσκεται ακριβώς έξω από το δωμάτιο του μικρού παιδιού και κατέληξε στα πλακάκια.

Το ευτύχημα είναι πως όταν έγινε το συμβάν, έλειπαν από το σπίτι το οποίο βρίσκεται στην οδό Αρχαίου Θεάτρου στο Μενίδι.

Πηγή: axarnea.gr