Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: δεν θα υπάρξει η “κανονικότητα” όπως την ξέραμε

Τι λέει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα,.

Την άποψη ότι «αποκλείεται να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όπως την είχαμε συνηθίσει, δηλαδή να βγούμε έξω και να κάνουμε πανηγύρια για να γλεντήσουμε τη νίκη που πετύχαμε, όλοι μαζί αγκαλιά, τρώγοντας και πίνοντας» εξέφρασε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως είπε «η ζωή θα είναι διαφορετική για αρκετό καιρό ακόμα, έως ότου είτε βρεθεί εμβόλιο, στην καλύτερη των περιπτώσεων το 2021, είτε ο ιός με τους διαφόρους κύκλους χάσει τη λοιμογόνο του δύναμη». Τόνισε ότι «θα κάνουμε στην αρχή σημαντικές προσαρμογές στη ζωή μας, όχι απαραίτητα κακές, όπως είναι η ατομική καθαριότητα. Θα είναι πιο αραιά τα εστιατόρια, οι καφετέριες. Προβλέπω ότι σε ένα κατάστημα, που χωρούσαν να φάνε 200 άτομα, πλέον θα δέχεται 60-70. Στα καταστήματα επίσης του λιανεμπορίου, τι πιο απλό να πηγαίνουμε εκεί με ραντεβού, όπως πάμε στην τράπεζα. Έτσι ώστε να μην βρεθούν δέκα άτομα μαζί σε ένα μικρό χώρο. Υπάρχουν λύσεις, που στην αρχή θα φαίνεται ότι μας ταλαιπωρούν, αλλά από ένα σημείο και μετά θα δούμε ότι ζωή μπορεί να υπάρχει, λίγο πιο οργανωμένα. Το σημαντικό είναι να τηρούμε τις σωστές αποστάσεις».

Ειδικά για τα σχολεία σημείωσε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6 ότι «πρέπει να ανοίξουν με προϋποθέσεις. Στην Γ Λυκείου τα παιδιά είναι θεωρητικά πιο ώριμα, μπορείς να τους πεις να κρατήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Είναι πιο εύκολο να κάνεις τις τάξεις πιο αραιές, να κάθονται ένα σε κάθε θρανίο, όχι δυο δύο».

Για τις μάσκες επισήμανε ότι σύμφωνα με τα λίγα πειράματα που έχουν γίνει μειώνουν λίγο τη μετάδοση του κορωνοϊού. «Αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε μάσκες, πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά ο κόσμος, ώστε για παράδειγμα να μην πιάνει κανείς το εξωτερικό της μάσκας και μετά πάει τα χέρια στο πρόσωπο, ή να την πετάει πιάνοντάς την από τα «αυτιά», δεν πρόκειται να κάνει κακό η χρήση της, ίσως κάνει και καλό. Το να φοράει κανείς τη μάσκα έξω στο δρόμο είναι και αστείο και επικίνδυνο, διότι κανείς την πιάνει από το εξωτερικό συχνά και μετά πάει τα δάκτυλα στο πρόσωπο και άρα μεταφέρει ό,τι μολυσματικό στο πρόσωπό του και να μολυνθεί ο ίδιος τελικά» τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος. Όσον αφορά στους ηλικιωμένους διευκρίνισε ότι «δεν είμαι σίγουρος πώς μπορεί να λειτουργήσει τυχόν περιορισμός ειδικά για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο ίδιος ο πολίτης πρέπει να το αντιληφθεί, δεν είναι θέμα να το επιβάλλει το κράτος».

Αναφερόμενος στο θάνατο του 35χρονου ξυλουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «δεν είναι ιατρικό μυστήριο η απώλεια του 35χρονου. Κάθε χρόνο χάνουμε από την απλή γρίπη νέους ανθρώπους, φέτος χάσαμε 9 ανθρώπους 40 χρόνων και κάτω. Όλες οι ιογενείς πνευμονίες μπορεί να κάνουν κάποιες επιπλοκές που η χειρότερη ονομάζεται σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενηλίκου, που οδηγούν στη διασωλήνωση και ό,τι και να κάνουμε, γύρω στο 40% των ανθρώπων που θα φτάσουν σε αυτό το σημείο θα πεθάνουν. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει υποκείμενο νόσημα, μπορεί να είναι υγιής δηλαδή. Δεν είναι σύνηθες, αλλά συμβαίνει».