Δικηγόροι: όχι σε λειτουργία των δικαστηρίων χωρίς μέτρα προστασίας

Με κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι δικηγόροι, αν δε ληφθούν μέτρα για την προστασία τους μέσα στα δικαστήρια.

Συμφωνεί με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων η Ολομέλεια των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας για όλους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δικηγόροι δεν συμφωνούν με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και θα προβούν σε κινητοποιήσεις.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον πρόεδρό της και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό και με τη συμμετοχή του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνου Αλεξανδρή. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης επισημαίνει: «Το δικηγορικό σώμα τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας. Αν δεν εξασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας, για όλους τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, τους διαδίκους και τους τρίτους, το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί να είναι σύμφωνο με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Σε αυτό το θέμα θα είμαστε απόλυτοι και θα προβούμε σε κινητοποιήσεις».

Επίσης, η Ολομέλεια επικρίνει έντονα την υπαγωγή των δικηγόρων στη διαδικασία χορήγησης των 600 ευρώ μέσω τηλεκατάρτισης και ζητεί την υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς χορήγησης των 800 ευρώ.

Ζητά δε την περαιτέρω αναστολή των πλειστηριασμών, όπως και μια ακόμη σειρά μέτρων, όπως είναι η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, η δυνατότητα δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων με ψηφιακές υπογραφές, κ.λ.π.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, "η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω σημερινής επείγουσας επιστολής του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού,σε εκτέλεση της από 21.4.2020 απόφασης της Ολομέλειας, ζητεί να ενημερωθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τονΕκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, Σωτήριο Τσιόδρα, εάν ο ΕΟΔΥ και η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έχουν διατυπώσει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων καθώς και των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων της χώρας, και σε καταφατική περίπτωση ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν προταθεί αρμοδίως για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και να γνωστοποιηθεί το σχετικό έγγραφο,δεδομένου ότι με βάση την πληροφόρηση από Προϊσταμένους δικαστικών σχηματισμών και Υποθηκοφύλακες, μέχρι τώρα, δεν έχουν λάβει ούτε συγκεκριμένες οδηγίες, ούτε τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα για την προστασία της δημόσιας υγείας".

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, αναφέρεται «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνει, ως πρώτο μέτρο επιστροφής στην κανονικότητα μετά την Πανδημία, την επαναλειτουργία των Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και υποθηκοφυλακείων της χώρας! Με το "τσουνάμι" κατασχέσεων και πλειστηριασμών που έρχεται στο άμεσο διάστημα , η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή, υποδηλώνει ότι ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία θα εργάζονται μαζί με τις Τράπεζες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι πλειστηριασμοί; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιμένει στην αναστολή κάθε είδους πλειστηριασμού επ' αόριστον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας στους δύσκολους αυτούς οικονομικούς καιρούς».