Οικονομία

Νέα Σύνοδος Κορυφής για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας

Μέσω τηλεδιάσκεψης η Σύνοδος των ευρωπαίων ηγετών, η τέταρτη από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Τη χάραξη ενός σχεδίου για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση, αξίας πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, καλούνται να συζητήσουν αύριο οι ευρωπαίοι ηγέτες που θα συνεδριάσουν για τέταρτη φορά με τηλεδιάσκεψη από τότε που ξέσπασε η επιδημία στην Ευρώπη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, στην καθιερωμένη, προ των Συνόδων Κορυφής, επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ επισημαίνει ότι το πακέτο μέτρων ύψους 540 δις ευρώ για τη στήριξη των χωρών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που αποφάσισε το Eurogroup στις 9 Απριλίου, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως την 1η Ιουνίου. Τονίζει, δε, ότι η «συνολική οικονομική απάντηση στην κρίση περιλαμβάνει και ένα τέταρτο στοιχείο που συζητήθηκε από το Eurogroup, αλλά δεν αποφασίστηκε ακόμα και αυτό είναι η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης».

Για άλλη μια φορά οι χώρες της ευρωζώνης είναι διχασμένες ως προς τους πόρους που θα πρέπει να διαθέτει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο χρηματοδότησής του.

Ο Σαρλ Μισέλ προτείνει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, «το συντομότερο δυνατό» και το συνδέει, όπως και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. «Προτείνω να αναθέσουμε στην Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει μια πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να αποσαφηνίσει τη σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο εν πάση περιπτώσει θα βρίσκεται στο επίκεντρο της συμβολής της ΕΕ στην ανάκαμψη και θα πρέπει να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση και τις συνέπειές της», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ στην επιστολή του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα ληφθούν τελικές αποφάσεις στην αυριανή τηλεδιάσκεψη των ηγετών.

Από την άλλη, οι 9 χώρες της ευρωζώνης που είχαν στείλει επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να χρηματοδοτείται με αμοιβαιοποίηση του χρέους, μέσω έκδοσης κορονοομολόγων.

Πάντως, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ έχει απορρίψει εκ νέου τις εισηγήσεις για έκδοση κορονοομολόγων και παραπέμπει στο νέο μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, εξηγώντας ότι θα είναι «πολύ διαφορετικός» από αυτόν που συζητείτο πριν από την κρίση.

Σε ό,τι αφορά δε το ερώτημα πόσους πόρους θα πρέπει να διαθέτει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης οι προτάσεις είναι διαφορετικές. Ο Πρόεδρος του Εurogroup, Μάριο Σεντένο έχει πει ότι το Ταμείο αυτό θα μπορούσε να διαθέτει από 700 δις ευρώ ως 1,5 τρις ευρώ. Ο Γάλλος υπουργός οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ έχει προτείνει ένα ποσό της τάξεως του 1 τρις ευρώ, ενώ η κυβέρνηση της Ισπανίας προτείνει ένα Ταμείο με περίπου 1,5 τρις ευρώ.

Εξάλλου, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Σαρλ Μισέλ, «κατά την τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να συζητηθούν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, διεθνή ή εσωτερικά της ΕΕ τα οποία σχετίζονται λιγότερο άμεσα με την κρίση του κορονοιού, αλλά συνεχίζουμε να τα παρακολουθούμε στενά και θα τα αντιμετωπίσουμε μαζί εν ευθέτω χρόνω».

Η τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών θα ξεκινήσει στις 4μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στις 23 Απριλίου, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde και του Προέδρου της Eurogroup Μάριο Σεντένο.