Κόσμος

'Ανοιξε πυρ από το μπαλκόνι του (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή. Αδιακρίτως πυροβολεί ο άνδρας από το μπαλκόνι του.

Η αστυνομία στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην πόλη Τσάταμ, όπου ένας άνδρας οπλισμένος εθεάθη στο μπαλκόνι κατοικίας, μετέδωσε σήμερα το BBC .

Οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζει έναν άνδρα να πυροβολεί αδιακρίτως σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Λίγο αργότερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στην πολυκατοικία και συνέλαβαν τον άνδρα.