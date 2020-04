Κοινωνία

Την παγίδευσε μέσω των social media, της έδινε ναρκωτικά και την εξέδιδε

Στο κέντρο της Αθήνα ζούσε τον εφιάλτη μία γυναίκα, που την κρατούσε αιχμάλωτη ένας άνδρας.

Ένας 37χρονος συνελήφθη χθες, στην οδό Αχαρνών, κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ότι κρατούσε παρά τη θέλησή της 42χρονη Γερμανίδα, σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια και την εξέδιδε.

Η γυναίκα κατάφερε χθες, σε κάποια στιγμή που βρήκε ξεκλείδωτη την πόρτα του διαμερίσματος, να βγει στον δρόμο και να ενημερώσει διερχόμενη ομάδα της ΔΙΑΣ. Μετά από λίγη ώρα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο δράστης, που είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών, είχε γνωρίσει τη γυναίκα από κοινωνικό μέσο δικτύωσης και την έπεισε να έρθει στην Ελλάδα, Μόλις εκείνη έφτασε στην Αθήνα, της πήρε το διαβατήριό της, την έκλεισε στο διαμέρισμα της οδού Σκιάθου και την εξέδιδε.

Σημειώνεται ακόμη, ότι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο διαμέρισμα βρέθηκαν ναρκωτικά.

«Τον γνώρισα πριν από δύο μήνες μέσω του Facebook, είχαμε επαφή και νιώσαμε κάπως ο ένας για τον άλλον. Πείστηκα να έρθω στην Ελλάδα», φέρεται να κατάθεση η γυναίκα στους αστυνομικούς.

Όπως η ίδια φέρεται να είπε, κάποια στιγμή ο 37χρονος της άρπαξε τα ταξιδιωτικά έγγραφα και όλο αυτό το διάστημα την κρατούσε φυλακισμένη στο διαμέρισμα της Αχαρνών. Η ίδια είπε ότι της έδινε ναρκωτικά, ενώ την εξέδιδε σε άλλο χώρο, στην οδό Σκιάθου, στην Κυψέλη.

Από εκεί κατάφερε να ξεφύγει, όταν είδε την πόρτα ξεκλείδωτη και βγήκε στο δρόμο για βοήθεια και τότε συνάντησε τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η δεύτερη φορά που ερχόταν στην Ελλάδα η γυναίκα, για να συναντήσει τον 37χρονο, με τον οποίον είχαν αναπτύξει σχέσεις. Τότε ήταν που έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του και την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του, το οποίο αν και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, περιγράφεται ως "κέντρο διερχομένων". Η ίδια επίσης, κατήγγειλε πως ο άνδρας της έκλεινε τα ραντεβού με αλλοδαπούς, οι οποίοι την βίαζαν.





Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Συνελήφθη χθες (21-4-2020) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ημεδαπός κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ο ανωτέρω εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), μετά από σχετική καταγγελία αλλοδαπής και προσήχθη αρχικά στο Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα και στη συνέχεια στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, από αρχές Μαρτίου προέβαινε, με χρήση σωματικής βίας κατ' εξακολούθηση και για κερδοσκοπία, στη γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπής, μέσω ερωτικών ραντεβού που αυτή πραγματοποιούσε τόσο σε οικία όσο και σε διάφορα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας.

Μετά από σωματική έρευνα και έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, κινητό τηλέφωνο και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Στην αλλοδαπή-θύμα εμπορίας ανθρώπων, παρέχεται αρωγή και προστασία, μέχρι τον ασφαλή επαναπατρισμό της.