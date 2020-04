Πολιτική

Μητσοτάκης - Ράμα συνομίλησαν για τον κορονοϊό

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο Έλληνας και ο Αλβανός πρωθυπουργός με φόντο τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τα μέτρα που έχουν λάβει οι δύο χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ράμα συζήτησαν και την πολιτική εξόδου για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η διασύνδεση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι στην Αθήνα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα καθώς μόλις πέντε ημέρες απομένουν από την ημέρα που λήγει η ισχύς των περιοριστικών μέτρων.

Σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων υπό τον Σωτήρη Τσιόδρα προκειμένου να προβεί στις τελικές εισηγήσεις προς την κυβέρνηση τόσο για τα κύματα μετάβασης στην κανονικότητα, όσο και για τα μέτρα υγιεινής και προστασίας που θα απαιτούνται πια στις καθημερινές μας ασχολίες. Σύσκεψη για το Στρατηγικό Σχέδιο Σταδιακής Μετάβασης έχει συγκληθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό.