Παράξενα

Κορονοϊός: η Νεράιδα των Δοντιών έχει ανοσία!

Τα παιδιά μπορούν να μείνουν ήσυχα ότι παρά την επιδημία η Νεράιδα των Δοντιών θα συνεχίσει να έρχεται το βράδυ στον ύπνο τους για να πάρει τα πρώτα δόντια τους!

Τα παιδιά μπορούν να μείνουν ήσυχα ότι παρά την επιδημία του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, η Νεράιδα των Δοντιών μπορεί να συνεχίσει να έρχεται το βράδυ στον ύπνο τους για να πάρει τα πρώτα δόντια που έχασαν και φύλαξαν κάτω από το μαξιλάρι τους περιμένοντάς την, διότι αυτή δεν κινδυνεύει να προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, όπως πιστοποίησε ο γνωστός Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι.

Ο εξέχων επιστήμονας και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της κρίσης με την Covid-19 ήταν ο προσκεκλημένος μιας μίνι σειράς βίντεο που φτιάχνει και προβάλλει με αφορμή την καραντίνα ο γνωστός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Snapchat με τίτλο "Ο Γουίλ από το σπίτι".

"Η Νεράιδα των Δοντιών μπορεί να έρθει και τώρα παρά τον κορονοϊό αν βγει το δόντι μου;", τον ρώτησε ανήσυχη η 7χρονη Άβα από το Λος Άντζελες, η οποία βρισκόταν μεταξύ των παιδιών που υπέβαλαν ερωτήματα στον γνωστό ιολόγο και μέλος του πυρήνα του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της κρίσης με τον νέο κορονοϊό. "Μπορεί να κολλήσει τον ιό;", ρωτάει ακόμη η Άβα σε βιντεάκι από το νέο επεισόδιο της σειράς αυτής του Γουίλ Σμιθ, το οποίο αναμένεται να προβληθεί ολόκληρο σήμερα.

"Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ανησυχείς για την Νεράιδα των Δοντιών", απαντά ο 79χρονος Φάουτσι, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της κρίσης με τον νέο κορονοϊό, κυρίως χάρη στις σαφείς εξηγήσεις του και στον καθησυχαστικό του τόνο, όπως και επίσης και σε μια σχεδόν συνεχή παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης. "Σου εγγυώμαι ότι η Νεράιδα των Δοντιών δεν θα προσβληθεί και δεν θα αρρωστήσει", απαντά ακόμη στη μικρή ο επιστήμονας, ενώ ο Γουίλ Σμιθ από απόσταση παρακολουθεί και χαμογελάει.