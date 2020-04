Κόσμος

Βέλγιο: ο κορονοϊός “θέρισε” τα γηροκομεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καλπάζει η επιδημία στην χώρα που μετρά τα περισσότερα θύματα από την επιδημία, κατ΄ αναλογία του πληθυσμού της.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί από κορονοϊό στο Βέλγιο, με το 54% εξ’ αυτών να καταγράφονται σε γηροκομεία και το 46% στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές, το υψηλό κατά κεφαλή ποσοστό νεκρών στη χώρα - πιθανότατα το υψηλότερο παγκοσμίως - εξηγείται από το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς θανάτους στο Βέλγιο καταγράφεται στα γηροκομεία με την πλειονότητα εξ’ αυτών να θεωρούνται «πιθανοί» θάνατοι από τον COVID-19 χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί με ένα τεστ. To Βέλγιο προσμετρά στους νεκρούς από COVID-19 και τους «πιθανούς» θανάτους στα γηροκομεία.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο Βέλγιο καταγράφηκαν 266 θάνατοι (178 σε γηροκομεία και 87 σε νοσοκομεία) και 933 νέα κρούσματα κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 41.889 και ο συνολικός αριθμός των νεκρών από κορονοϊό σε 6.262.

Οι Βελγικές αρχές εκτιμούν ότι η χώρα έχει ξεπεράσει ο σημείο κορύφωσης των θανάτων, το οποίο το τοποθετούν χρονικά γύρω στις 12 Απριλίου. Παράλληλα, οι ιαθέντες που παίρνουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία ξεπερνούν πλέον σε αριθμό τις νέες εισαγωγές ασθενών, ημερησίως.

Σήμερα νοσηλεύονται στο Βέλγιο 4.765 ασθενείς με κορονοϊό, οι 1020 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο νοσηλεύτηκαν 263 ασθενείς και πήραν εξιτήριο 432.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Βελγίου αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή για να συζητήσει τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού από τις 4 Μαΐου.