Οικονομία

Πετρέλαιο: ιστορικό χαμηλό για την τιμή του μπρεντ

Καταρρέει η τιμή του πετρελαίου, με την αγορά να «πλημμυρίζει» από προσφορά και την πανδημία να πλήττει τη ζήτηση.

Το πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 16 δολάρια το βαρέλι σήμερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1999, με την αγορά να πλημμυρίζει από πλεονάζουσα προσφορά καθώς ο οικονομικός αντίκτυπος από την πανδημία του κορονοϊού πλήττει τη ζήτηση για καύσιμα.

Το πλεόνασμα αυτό αυξήθηκε από τότε που η ομάδα ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, δεν κατέφεραν να ανανεώσει τις μειώσεις στην παραγωγή τον περασμένο μήνα. Η ομάδα ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε νέες μειώσεις αυτό τον μήνα, αλλά τα lockdown που επέβαλαν κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού μείωσαν πιο δραστικά τη ζήτηση για καύσιμα.

Το πετρέλαιο μπρεντ, που στην προηγούμενη συνεδρίαση υποχώρησε κατά 24%, άγγιξε τα 15,98 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 1999. Στις 12:50 ώρα Ελλάδας κατέγραψε πτώση 62 σεντς, ή 3,2% στα 18,71 δολάρια. Το αμερικανικό αργό σημείωσε νωρίτερα πτώση 60 σεντς, ή 5,2% στα 10,97 δολάρια.

«Η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και δεν είναι πιθανόν να γλιτώσει άμεσα από αυτή την κατάσταση δυσφορίας», δήλωσε ο Στίβεν Μπρένοκ, από την εταιρία PVM. «Η ζήτηση είναι χαμηλή, η προσφορά είναι υψηλή και οι αποθηκευτικές μονάδες γεμάτες».

Η πτώση αυτή ακολουθεί δύο από τις πιο άγριες ημέρες στην Ιστορία διαπραγμάτευσης του πετρελαίου, ενώ είναι πιθανόν η προσφορά να είναι υψηλότερη της ζήτησης για τους επόμενους μήνες.

«Να είστε έτοιμοι για περισσότερες εκπλήξεις», δήλωσε ο Μπγιόρναρ Τονχόγκεν, επικεφαλής του τμήματος αγορών πετρελαίου στην Rystad Energy.