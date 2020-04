Οικονομία

Χωρίς υπερπλεόνασμα “έκλεισε” το 2019

Έφτασε το τέλος της εποχής των υπερπλεονασμάτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο για την επίτευξη του ποερσινού στόχου.

Στο… όριο του στόχου που θέτει η Ενισχυμένη Εποπτεία έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ, δίνοντας τέλος σε έναν πολυετή κύκλο υπερπλεονασμάτων τα οποία στερούσαν πόρους από την πραγματική οικονομία και προκαλούσαν υπέρμετρα βάρη σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Έτσι, ικανοποιήθηκε και ο στόχος της Κυβέρνησης, καθώς επιθυμούσε με τις παροχές του 2019 να αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που είχε, χωρίς να ρισκάρει όμως και αποκλίσεις από τον στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.

Ο υπολογισμός του πρωτογενούς πλεονάσματος σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας στο 3,5% του ΑΕΠ έναντι 4,4% επίδοσης σε όρους ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα συνδέεται με μία σειρά από στατιστικές "προσαρμογές" που γίνονται ανάμεσα στους 2 αυτούς τρόπους μέτρησης των δημοσιονομικών επιδόσεων.

Αφαιρούνται τα κέρδη ομολόγων αξίας 1,683 δισ. ευρώ που ήρθαν το 2019 καθώς και έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, προσφυγικές δαπάνες και άλλες δοσοληψίες.

Σημειώνεται πως το πρωτογενές πλεόνασμα όπως το μετράει η ΕΛΣΤΑΤ διαμορφώθηκε το 2019 στο 4,4% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από τον στόχο που είχε τεθεί από το ΥΠΟΙΚ στον νέο προϋπολογισμό για το 2020 (προβλεπόταν πλεόνασμα στο 4,1% του ΑΕΠ). Στον προϋπολογισμό του 2020 η πρόβλεψη για επίδοση στο 4,1% οδηγούσε σε πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,7%, όπως το μετρούν οι θεσμοί.

Πάντως πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην με την υγειονομική κρίση. Ωστόσο, η επίδοση αυτή είναι ένα σημάδι των αντοχών της οικονομίας πριν ξεσπάσει η κρίση του κορονοϊού και ληφθούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης.

Αύριο αναμένονται και τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την εξάμηνη καθιερωμένη κοινοποίηση του Δελτίου για τα "Δημοσιονομικά Στοιχεία".

Στις σημερινές ανακοινώσεις, το πλεόνασμα μαζί με τους τόκους υπολογίζεται στο 1,5% επί του ΑΕΠ και το ακαθάριστο χρέος στα 331,1 δισ. ευρώ (176,6% επί του ΑΕΠ) μειωμένο από το 181,2% του ΑΕΠ το 2018. Οι δαπάνες από το 46,95% του ΑΕΠ το 2018 υποχώρησαν στο 46,27% του ΑΕΠ πέρυσι, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν επίσης από το 47,94% του ΑΕΠ στο 47,73% του ΑΕΠ το 2019.

