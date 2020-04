Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης για “Ημέρα της Γης”: Να ενωθούμε όπως ενωθήκαμε στον κορονοϊό

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του στο twitter με αφορμή την σημερινή "Ημέρα της Γης", αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει την επιδημία του κορονοϊού, και επισήμανε την ανάγκη ενότητας, ανάλογης με αυτήν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Σήμερα, βλέπουμε όλη την ανθρωπότητα να έχει ενωθεί στη μάχη κατά του κορονοϊού. Έχουμε πλέον την πεποίθηση πως ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως ενωθήκαμε για να σώσουμε ζωές, έτσι μπορούμε και πρέπει να ενωθούμε κατά της κλιματικής αλλαγής».