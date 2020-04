Πολιτική

Κορονοϊός – Τσίπρας: Δριμύ κατηγορώ κατά Μητσοτάκη για τα μέτρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην τηλεδιάσκεψη με τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΚΕΚ, την πρώτη κατοικία, και τις προτεραιότητες της δράσης του κόμματος

Τις κεντρικές προτεραιότητες της αντιπολιτευτικής δράσης και παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ για την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, ενόψει και της «επόμενης μέρας» μετά τη σταδιακή επανεκκίνηση της καθημερινότητας, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του σε τηλεδιάσκεψη με τους τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι τα ζητήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι πολίτες, «δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοινωνικό μείγμα», όπου η παρουσία και η «τεκμηριωμένη, καίρια και ουσιαστική» παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία «για να αναδείξει όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και την εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση». Έτσι, παράλληλα με τις τελευταίες εξελίξεις για την πανδημία και την κατάσταση στην οικονομία, αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης είναι και η περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι» ανά τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η περίοδος της πανδημίας έχει αναδείξει σειρά ζητημάτων που «μας καλούν σε εγρήγορση». Ανέφερε ότι «έχει αναδειχθεί η ανάγκη να επιστρέψει στη συζήτηση η αξία του δημόσιου χώρου» και πως διαψεύδονται «όλα τα θέσφατα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης ότι η αγορά μπορεί να τα ρυθμίζει όλα, ότι δεν έχει νόημα να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος και τη δημόσια υγεία» και αυτό διότι «η ανάγκη των ανθρώπων στις δύσκολες στιγμές είναι να προστρέξουν σε ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας και κοινωνικού κράτους για να έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν». Έτσι, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδείξει τις προτάσεις του για «την αναγκαιότητα ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που θα θέτει σε προτεραιότητα τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη». Πρόσθεσε ότι «πλέον είναι επιτακτικό και καθολικό αίτημα της κοινωνίας η αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, που χάρη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταφέραμε να σταματήσουμε την αποδυνάμωσή του και σήμερα δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα, ακριβώς γιατί υπήρχε μια στοιχειώδης υποδομή».

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας, ανέφερε, είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί η επόμενη μέρα της πανδημίας. «Όταν βγούμε από τα σπίτια μας θα πρέπει όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια δουλειά, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, την καθημερινότητα». Ωστόσο, είπε, ότι δεν είναι καθόλου αισιόδοξος γιατί βλέπει πως η κυβέρνηση «ενώ στην αντιμετώπιση της πανδημίας υιοθέτησε τις επιστημονικές προτάσεις για προληπτικά μέτρα, δεν υιοθετεί τις προτάσεις όλων των σοβαρών οικονομολόγων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, για προληπτικά οριζόντια μέτρα». Μέτρα, όπως τόνισε, προκειμένου να διατηρηθεί η ζήτηση και η προσφορά, να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις, να επιδοτηθεί η εργασία και να μη χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αποσπασματικά μέτρα» επιδότησης της αναστολής της εργασίας και «δισταγμό» να προχωρήσει σε οριζόντια μέτρα, αξιοποιώντας «τη μεγάλη παρακαταθήκη της διακυβέρνησής μας που ήταν το μαξιλάρι ρευστότητας που αφήσαμε για να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισής του σε μια περίοδο κρίσης, όπως η σημερινή». Εκτίμησε ότι αν αυτό συνεχιστεί και δεν αξιοποιηθεί ενεργά και στοχευμένα και έρθει ο Μάιος και ο Ιούνιος, «θα βρεθούμε χωρίς να καταλάβουμε το Σεπτέμβριο έχοντας σπαταλήσει αυτό το μαξιλάρι για ανάγκες που θα τρέχουν, χωρίς να έχουμε δημιουργήσει μια δυναμική για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τον Σεπτέμβριο θα βρεθούμε με τεράστια ύφεση, λουκέτα, ανεργία και χωρίς αυτό το όπλο που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας».

Ο κ. Τσίπρας είπε στους τομεάρχες του κόμματος ότι το τρίτο ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι κάποιοι «αξιοποιούν την κρίση ως ευκαιρία για να αναδιαρθρώσουν την αγορά εργασίας και την οικονομία και να εξυπηρετήσουν συμφέροντα». Σχολίασε ότι από ηθικής πλευράς αυτό είναι «το πιο απαράδεκτο απ' όσα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα». Σημείωσε ότι μέσα από την ιδιότυπη λειτουργία της Βουλής αυτές τις μέρες «όλα προχωρούν με ΠΝΠ, δεν υπάρχει λογοδοσία και έλεγχος και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες εξαιρετικά ύποπτες τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς τις προθέσεις». Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο θέμα των Voucher για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, μιλώντας για «εξωφρενική υπόθεση που εξελίσσεται μπροστά μας». «Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα ηθικής σημασίας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι ενώ όλοι αυτοί θα έπρεπε να ενταχθούν έστω στο επίδομα των 800 ευρώ, βλέπουμε να γίνεται μια εξευτελιστική διαδικασία μέσα από ψευτοπρογράμματα που δίνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα σε 5-7 επιχειρήσεις να πάρουν γύρω στα 36 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχει καν λόγος να πάρουν αυτά τα χρήματα». Υποστήριξε ότι θα μπορούσε το σύνολο των 800 ευρώ να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «χωρίς μεσάζοντες, όμως τους επιλέγουν, επιλέγουν με αδιαφανείς διαδικασίες συγκεκριμένα ΚΕΚ». Υπογράμμισε ότι «οι σημερινές αποκαλύψεις στα ΜΜΕ εξηγούν για ποιο λόγο η κυβέρνηση και ο κ. Βρούτσης απέκρυψε τα εταιρικά στοιχεία της κάθε πλατφόρμας που ανέλαβε έναντι εκατομμυρίων τις ψευτοκαταρτίσεις των επιστημόνων». Όλα αυτά «πρέπει να αναδειχθούν μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία», ανέφερε.

Τέλος, είπε πως βλέπει ότι σιγά-σιγά θα επανεκκινήσει η καθημερινότητα και παρατήρησε μια «σπουδή» για επανεκκίνηση από τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακεία. «Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές πιέσεις από την πλευρά των τραπεζών και των funds να επαναλειτουργήσουν τα δικαστήρια για να βγάλουν αποφάσεις αναγκαστικής εκτέλεσης», τόνισε, σημειώνοντας πως «αν αυτό το συνδέσει κανείς με το γεγονός ότι στις 30 Απριλίου λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας, αντιλαμβάνεται ότι στην πανδημία θα βρεθούμε μπροστά και σε καταστάσεις κοινωνικής έκρηξης από ανθρώπους, που θα απειλείται το σπίτι τους τη στιγμή που θα πρέπει να προφυλαχθούν από τον ιό».

Προτού δώσει τον λόγο στους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη σημασία της συνεδρίασης για την εξειδίκευση του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι» στις επιμέρους προτάσεις κατά τομέα της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, με τον ίδιο να έχει λάβει τις εισηγήσεις τους για όλους τους τομείς. Αυτές οι εισηγήσεις, είπε, «θα αποτελέσουν τμήμα του συνολικού προγράμματός μας για την εναλλακτική πρόταση για να σταθούμε όρθιοι την επόμενη μέρα, ένα πρόγραμμα που θα έχει στόχο να σταθεί η κοινωνία όρθια αλλά και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει την υγειονομική κρίση σε ευκαιρία αναδιάρθρωσης της εργασίας, πλουτισμού, διάλυσης του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής».